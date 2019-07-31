【私煙案】台媒：近6成民眾感離譜　蔡英文支持度重創5%與韓持平

台灣總統蔡英文日前出訪返台，隨即爆出國安局人員走私煙品，事後總統府定調此事為「超買」損及當局形象，蔡英文選情受到影響。 根據台媒《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，近6成民眾認為私煙案離譜，與前次民調結果相較，蔡英文的支持度下滑，韓國瑜支持度上升並追平蔡英文，蔡英文重創5個百分點。

台灣總統蔡英文日前出訪返台，隨即爆出國安局人員走私煙品。（資料圖片）

這次私煙案影響頗大，《ETtoday新聞雲》民調顯示，有52.0％的民眾認為很離譜、6.9％的民眾認為離譜，另有34.8％的民眾認為這是內部陋習。

蔡英文在事後火速撤換國安局長，甚至多次召開記者會澄清説明，但民調顯示，有47.2％的民眾認為此事會影響對蔡英文的支持度、35.8％覺得不會，另有8.1％的民眾覺得不一定。

與該傳媒前次7月18日的「藍綠對決」民調比較，蔡英文支持度由41.2％降到39.0%，韓國瑜支持度從36.0％上升到38.9％；換言之，蔡英文支持度10天以來下滑2.2個百分點，韓國瑜支持度上升2.9個百分點，兩人差距約為5個百分點。

北檢訊問團購者將破百

另據台媒報道，台北地檢署偵辦私煙案，7月29日、30日合計已訊問團購名單67名買受人，31日針對團購名單繼續訊問，檢方目前是依據團購煙品的多寡，傳喚團購名單上面的登記者，再由其供述，追查下游的訂購者，因此訊問人數將持續增加，初步估計31日會再訊問30多人，因此訊問總人數恐將破百。

（綜合報道）