【暫停赴台個人遊】陸旅遊業者：大陸居民赴台自由行仍有3種方式

大陸文旅部在星期三（31日）發公告，將自8月1日起暫停47個試點城市居民赴台灣個人遊的申請，亦即暫停批出《往來台灣通行證》上的「個人旅遊簽注」，但團體遊就不受影響。 據《中央社》報道，有北京的旅遊代辦業者指出，除透過辦理上述「個人旅遊簽注」，現時仍有3種方式赴台灣自由行不受影響。

大陸自8月1日起暫停47個試點城市居民赴台灣個人遊的申請。（資料圖片）

大陸居民赴台個人遊，是持大陸公安簽發的《往來台灣通行證》及「個人旅遊簽注」，搭配台灣移民署簽發的「入台證」，合稱「兩證一簽」。旅遊代辦業者指出，當大陸停發「個人旅遊簽注」，符合條件的陸客仍可辦理另外3種入台證，搭配相應大陸旅行證件赴台自由行。

－商務與交流入台證

商務與交流入台證須由台灣的相關公司、機構、組織邀訪，其中包括學校等的學術交流，由台灣方主動向移民署提出申請，邀請方負責擔保行程。商務交流不限制被邀請人城市，但對其身份、資格等有相應要求。

值得留意的是，商務與交流入台證，若搭配大陸護照出行，來回皆需經港澳（需搭配《往來港澳通行證》）或國外中轉，且不可購買聯程機票，自大陸離境時亦不得出示赴台的機票或旅行證件；若搭配《往來台灣通行證》出行，則需依照大陸有關規定申辦「商務簽注」。

醫美健檢入台證需搭配大陸護照入出境台灣。（資料圖片）

－醫美健檢入台證

台灣2012年起開放對大陸人士的醫美健檢入台證，任何城市、任何人都可以申請，但申請人到台灣後，必須要依照申請時提出的計劃，在指定醫院做申請的醫療、美容或健康檢查項目，其餘時間可以從事觀光活動。該類入台證必須搭配大陸護照出行，由第三地中轉，每次在台總停留期間不得逾15日。

－旅居海外大陸人士赴台觀光（第三類入境）

在港澳或海外依求學、工作、依親等由居留或定居的大陸籍人士，可以在當地的台灣駐處或移民署網站，申請辦理第三類入台證，並搭配大陸護照，由大陸以外地方往返台灣，每次在台總停留期間不得逾15日。

此外，上述3類人士符合條件的親屬可申請同（隨）行。符合條件者還可透過依親、工作等方式赴台，在台期間可從事觀光活動；部份大陸赴台團體遊的行程，亦可安排或申請1日以下的自由活動時間。

（中央社、台灣移民署）