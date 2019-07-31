【暫停赴台個人遊】台專家：陸首停自由行　「撕破臉」示警民進黨

大陸文化和旅遊部在今日（31日）發布公告，稱鑑於當前兩岸關係，自明日（8月1日）起，暫停大陸47個城市的居民申請赴台灣個人遊。 一位熟悉兩岸旅遊業的人士向《香港01》透露，這是大陸第一次暫停陸客自由行簽注，而且是「公告明示」，過去只是私下限縮，而且限定團客。現在把枱面下的動作，搬到枱面上來，是「撕破臉了」。同時，大陸旅遊業者與民眾都會看風向，屆時團客人數預料也會下降。 撰文：楊佳鑫

《往來台灣通行證》和赴台旅遊簽注是大陸政府發給大陸人民赴台旅遊的證件。（資料圖片）

此外，台灣競爭力論壇學會理事長、中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國接受《香港01》採訪時指出，大陸暫停陸客自由行簽注，一方面是台灣近期對大陸很不友善，包括「國安五法」、「中共代理人法」，不斷挑釁兩岸關係。在民進黨不斷製造兩岸對立氛圍的情況下，大陸也必須有所回應，示警民進黨，不能視若無睹。

另一方面，龐建國表示，2020年台灣大選將至，選情正在加温，對於大陸而言，團客比較能夠掌控，自由行產生的風險則較難預測。暫停自由行簽注可減少風險，避免民進黨利用自由行陸客有意無意的行為，在選舉期間製造兩岸衝突藉口。

至於綠營是否又會操作大陸「丟槍」給蔡英文，龐建國認為，民進黨尷尬的地方在於，過去強調陸客對台灣旅遊業及整體經濟「影響不大」，若痛批大陸阻斷兩岸觀光，反而會「自打臉」，坐實陸客對台灣觀光經濟很重要。此外，民進黨雖然一定會朝着兩岸對立的方向操作，但民眾接不接受、相不相信又是兩回事。

根據台灣移民署最新統計數據顯示，2019年上半年各類交流目的來台陸客總人數達166萬人次，較2018年同期大增28%，原本樂觀預估全年陸客來台人數可望上看300萬至340萬人次。亦有部份台灣輿論認為，民進黨2018年底九合一選舉大敗，是陸客增長的主因之一。

（綜合報道）