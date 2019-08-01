【台灣民眾黨】柯文哲：進軍立院是目標　9月初決定是否參加大選

台北市長柯文哲籌組新政黨「台灣民眾黨」的消息持續引起關注。他今日（1日）上午召開記者會説明，表示組黨進軍國會（立法院）是目標，爭取人民最大福祉；同時表示，最遲9月上旬會決定是否參加大選。

柯文哲表示，最遲9月上旬會決定是否參加大選。（中央社）

柯文哲表示，他當初參選台北市長是為改變政治文化，這次組黨是理念的結合，取名「台灣民眾黨」是以台灣為民、以民眾為本，「台灣就是我們，我們就是民眾」，讓台灣在藍綠外有另一種選擇機會。

他又説，將以民意、專業、價值和台灣整體利益、人民最大福祉為中心思想和信念，「希望台灣因為有我們，可以變得更好」。同時指出，自己的台灣價值是民主自由、多元開放、法治人權、關懷弱勢、永續經營，而中心思想就是台灣的整體利益與人民的最大福祉，「政治不難，找回良心而已；執政不難，莫忘初衷而已。」

讓台灣在藍綠以外有「另一種選擇」

柯文哲續指，個人選不選不重要，「怎麼做台灣才會好」才是要去思考的。不過，「立法院還是台灣的國家機構，很多法律都在立法院處理，進軍國會的確是我們一個目標。」

就會否參加2020總統大選一事上，柯文哲表示，9月17日總統參選登記那天就會知道，如果沒有登記就是沒有。不過，因為他還要連署才能參選，所以要考量有多少時間可以準備連署，扣掉連署時間之後，就是最後決定的時間點，「我估計9月上旬就是最後時間點。」