【暫停赴台個人遊】台內政部放寬陸配親屬赴台：與陸人權價值區分

大陸文旅部昨日（7月31日）發公告，自今日（8月1日）起暫停47個試點城市居民赴台灣個人遊的申請，亦即暫停批出《往來台灣通行證》上的「個人旅遊簽注」，但團體遊就不受影響。 在台灣，內政部稱，為了展現與大陸不同的人權價值，今日起放寬陸配親屬來台短期探親的資格，原先限制台灣人民三親等內的血親才能來台探親，如今放寬為三親等內血親的「配偶」，例如大嫂、孫媳婦、姐夫等。

大陸自8月1日起暫停47個試點城市居民赴台灣個人遊的申請。（資料圖片）

綜合台媒報道，內政部次長陳宗彥表示，大陸專斷暫停來台自由行，凸顯中國人民沒有自由旅行的權益，台灣對於各國或大陸人士來台一視同仁，敞開雙臂正面看待，這次修正「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」，是以強化人權為考量，歷時近四年研議，並落實兩公約的精神，針對兩岸探親的家庭倫常需求予以調整。

政府除了放寬大陸配偶親屬來台短期探親資格外，也鬆綁外國優秀人才的大陸親屬探親或隨行團聚資格，以及提升無户籍國民及港澳政府駐台人員的家庭團聚權等，期望提升大陸配偶的生活權益，以符合人倫親情探視的需求。

內政部指出，這次修法同步考量醫美健檢所需期間三個月即已足夠，因此將入境證件效期從六個月修正為三個月，藉此強化入出境管理機制。

新法施行首日，有陸籍新住民姊妹寧女士（中）申請弟媳來台短期探親。內政部次長陳宗彥（右）特別到移民署台南市第二服務站見證。（內政部供圖）

對於保證人方面，則採寬嚴並濟的方式，除了加強要求保證人須確保大陸人士依限離境外，若保證人已與前任陸配離婚，且經通報行方不明已逾七年等情形，則可放寬再擔任現任陸配的保證人申請來台。

陳宗彥強調，這次修法幅度較大，為使新法順利上路，移民署已於台北、台中與高雄舉辦説明會，宣傳修法重要訊息，期盼修法促進兩岸正面交流，並強化人流管理機制，兩岸人民往來常態化與安全管控目標。

（聯合新聞網）