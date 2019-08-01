【暫停赴台個人遊】蔡英文：影響不分藍綠縣市　觀光不應被政治化

大陸文旅部星期三（31日）發公告，自8月1日起暫停47個試點城市居民赴台灣個人遊的申請，意指停批《往來台灣通行證》上的「個人旅遊簽注」。 台灣總統蔡英文今天（8月1日）上午對事件發表談話，直批大陸的決策是「戰略上很大的錯誤」，把觀光客當做政治工具，只會讓台灣人反感，觀光不應被政治化，政治化的觀光也不會穩定發展。

據台灣觀光局統計，2019年上半年陸客來台人數達167萬人次，較2018年同期成長近3成。圖為桃園機場旅客。（資料圖片／中央社）

蔡英文説，她在台灣各地看到很多來自大陸的年輕人，他們覺得能夠有機會來台灣走走看看、親身體驗台灣的風土人情與自由的空氣，沒有網絡限制與社會監控，自由民主的生活方式，在這裏都顯得特別活潑。

蔡英文認為，年輕人來台自由行是認識台灣最好的方法，也是兩岸人民交流最自然、最真誠的部份，這些年輕人的權利被剝奪，她覺得非常不捨。她又指，有一些評論説這作法是精準打擊民進黨的要害，但其實這影響不分藍綠縣市、不分黨派的業者。

蘇貞昌指政府已逐步改善來台旅客國籍分佈。（資料圖片）

蘇貞昌：雞蛋早已不在同一個籃子裏

另一邊廂，台灣行政院長蘇貞昌在院會表示，大陸限縮來台自由行「更加顯示中國是極權國家」，用政治力限制人民行動自由，或許以為這樣足以影響台灣經濟發展，然而台灣政府早就有以待之，過去幾年早就逐步改善，從來台旅客國籍分佈可看出，雞蛋早已不在同一個籃子裏。

蘇貞昌指出，從整個觀光市場來看，過去陸客佔來台觀光客比率曾經達到40%，過度依賴單一客源的觀光結構有其風險。因此，這3年多來，政府致力輔導觀光產業轉型、擴大內部旅遊市場、開拓多元國際市場；台灣勇敢迎向全世界、積極向各國招手的觀光政策，反而可以讓來台旅客穩健逐年成長。

蘇貞昌説，儘管大陸2016年起幾度就來台人數進行政策調控，去年大陸來台旅客數佔比下降至24%，但整體境外觀光客反而持續增加、突破1100萬人次。從2016年至2018年，大陸以外的境外旅客人次從717萬增加到837萬；而今年上半年，來台觀光客已近600萬人次，預估全年將持續成長突破1130萬人次。

（中央社）