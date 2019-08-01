林昶佐宣佈退出時代力量　以無黨籍身份參加2020立委選戰

台灣立法委員林昶佐今日（1日）宣佈，退出其所屬的政黨「時代力量」，以無黨籍身份參加2020立委選戰。他同時表示，支持總統蔡英文在2020年連任總統。

林昶佐（左）宣佈退出時代力量。（林昶佐Facebook）

林昶佐表示，投身政治五年來的成果與困境，讓他連日思考，要守護自由的生活，並繼續推進美好的價值，怎麼做才是正確的選擇。

他發出三點聲明，一是即時退出時代力量，以無黨籍的身分投入2020台北市中正萬華區的立委選戰；二是支持蔡英文連任總統；三是將著手促成台灣所有進步陣營的跨黨派協調共議，建立新模式推出每一選區的最強候選人，一對一來對抗「國共勢力」逆襲，促成「團結抗中」。

稱時力路線混沌 至今幾年未能達成共識

林昶佐指出，這幾年來（時代力量）黨內在有些議題或法案的推動方式，由於政黨合作的戰略不明，實質上讓理想與價值更難推進。因此，他在時代力量內部數次提出路線問題的討論，可惜至今幾年仍未能達成共識。

他表示，自己無法再膠著於黨內混沌的路線中，必須清楚地朝理想方向全力前行。將與社會各界懷抱共同理想的夥伴們，一起開創更寬廣的可能，一起帶動台灣正面的力量。也期待自己的離開可以開啟時代力量改變的契機。

呼各選區派出「最強戰將」 一對一對決國民黨

林昶佐又説，國民黨主席吳敦義已經喊出要奪下86席國會席次，跨越修憲門檻，顯然要由韓國瑜來實現馬英九未完成的「和平協議、終極統一」。所以，這次立委選戰，每一個台灣人必須用盡每一分力來阻擋「國共聯手」逆襲。也唯有每一個立委選區都推出一對一的最強人選，才能達成這個目標。他力促全台每一選區都派出「最強戰將」，一對一對決國民黨。「在關鍵的時刻做出選擇，團結同行，2020，台灣勝利！」

資料顯示，林昶佐是「時代力量」創始人之一，現任台灣立法委員，同時也是重金屬樂隊「閃靈」的主音。他曾表示自己是台獨運動者，反對台北市長柯文哲所言的「兩岸一家親」。