台時代力量議員黃捷收恐嚇信　揚言「先姦後殺」　警疑寄自香港

台灣新聞
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5月初質詢台灣高雄市長韓國瑜時翻白眼的高雄市女議員黃捷，昨天（5月31日）在Facebook貼出1封以紅筆書寫的恐嚇信，高雄警方主動介入調查，發現恐嚇信寄自香港。

除了黃捷，還有另2名議員林智鴻、邱俊憲也同接到類似的恐嚇信。警方初步了解，3封信疑同1人所寫，正深入追查全案。

時代力量女議員黃捷稱收到「先姦後殺」恐嚇信（點圖放大）↓↓↓

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時代力量女議員黃捷昨天晚間在她的「黃捷 鳳山捷伴同行」Facebook專頁，貼出恐嚇信照片，標註「收到來自中國的信」、「抹黑攻擊加人身恐嚇」，表示她5月3日質詢韓市長自經區之後，就開始有不少「中國網友」在她的Facebook以各種方式謾罵、攻擊。她在Facebook表明「我不會因為被恐嚇感到害怕」，也沒向警方報案，但警方獲悉後主動調查。

黃捷收到的恐嚇信內容，稱「翻白眼作秀博出位」，揚言「先姦後殺，外出小心啦」，還署名「1450哈哈哈」（「1450」為台灣網路用語，指花錢請網軍）。

黃捷5月3日質詢高雄市長韓國瑜，因翻白眼而爆紅。（高雄市議會質詢影片截圖）

警方發現黃捷收到的恐嚇信，郵戳、郵票都來自香港，而且，民進黨高雄市議員林智鴻、邱俊憲的服務處，同樣收到類似寄自香港的恐嚇信，寫著「要殺死你全家，出門小心點」，同署名「1450哈哈哈」。昨天林、邱已向警方報案。

警方依郵戳、郵票和筆跡、顏色，認為3封信都是同1人所寫，也在林智鴻提供的恐嚇信，採到幾枚清晰的指紋。不過警方表示，初步了解恐嚇信來自海外，海外人士在台灣沒指紋建檔，還須深入查明全案。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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