【台灣民眾黨】柯文哲組黨是否為參選2020總統的起手式？

隨着台灣2020總統大選逼近，台北市長柯文哲的動向始終備受關注，2019年7月31日晚間傳出柯文哲將在8月6日正式組黨成立「台灣民眾黨」，而柯文哲也於8月1日召開記者會證實此消息，並説「進軍國會」的確是現階段的重要目標，但柯文哲對於是否會宣佈參選2020總統始終「守口如瓶」，也讓外界持續保持想像空間。

對此，台灣資深媒體人黃暐瀚認為，柯文哲組黨的動作，代表柯文哲選總統可能性下降，而郭台銘選總統機率提高，這個判斷也搭上最近台灣社會不斷議論的「柯郭配」的可能性。

柯文哲會否參選2020總統大選一直是外界關注焦點。（台北市政府）

黃暐瀚認為，柯文哲對2020勝選的信心不足，因此退而求其次把重心放在立法院，而且現在正好有郭台銘可以合作，而柯文哲創黨或許就是他先前所説的「原子彈」。

不過相較於黃暐瀚的説法，台灣更多評論家則認為，柯文哲組黨應該是宣佈參選2020總統的「起手式」。何況，總統候選人能發揮「母雞帶小雞」的助選功能，而立委選舉則能進一步鞏固地方派系和支持者，讓網路聲勢的「空氣票」具體轉換成選票，因此兩者是相輔相成。先前外界始終認為柯文哲還沒有正式下定決心投入2020總統大選，就是因為柯文哲沒有黨派奧援，而今柯文哲組黨的動作似乎已經是一種宣示，而且比韓國瑜的「穿雲箭」更加具體。

郭台銘會否和柯文哲合作，成為外界關注焦點。（郭台銘辦公室提供）

另一方面，從柯文哲參選的角度來説，優點遠遠大於缺點。如果把選舉當成一場戰役來看，柯文哲做為獨立的第三勢力仍然需要更多「以戰練兵」的機會，才有辦法不斷茁壯。而在比較具爭議的「帶職參選」上，也已經有韓國瑜做為先例，同時也不像韓國瑜將面臨被罷免的風險。

無論如何，柯文哲組黨必然對台灣政治生態產生影響，而未來柯文哲如何招募黨民和推出立委人選也必然是外界關注焦點。然而柯文哲組黨會否走上台灣小黨逐漸被邊緣化的宿命，又或者真正能夠在這次2020選舉中突破「藍綠夾殺」的命運，實現真正的「超越藍綠」，將由時間來證明。