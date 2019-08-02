【2020大選】王金平拒邀當韓國瑜副手：會參選到底，看上天安排

在台灣，前立法院長王金平周五（2日）表態，婉拒出任國民黨提名總統參選人韓國瑜的副手，但重申會「參選到底」。韓國瑜對此透過幕僚發表聲明稱，仍然以誠心、耐心和信心原則，推動黨內的整合。

王金平拒絕做韓國瑜副手，但強調自己會「參選到底」。（陳舜協攝）

王金平：我講過的話一直都算數

王金平當日參加母校台南一中新任校長就職典禮，會前接受媒體訪問證實，韓國瑜確實有邀約他當副手，但他考量韓的人選非常多，認為韓該充分考慮甚麼人選才能與其相輔相成，因此已經拒絕韓的邀約。

他重申，自己說過參選到底，這句話從來沒有變過，「上天怎麼安排，我就怎麼走」，至於有無跟郭台銘接觸，他說，未來一定會聯繫。面對媒體追問，參選到底角色很多，王金平要扮演哪個角色，「再說吧，你們自己推，我自己講過的話一直以來都算數，我從來沒有更動我的說法。」

面對柯文哲組黨，王金平說，這件事有其代表的意義，他給予尊重和祝福，當大家對藍綠沒有太大期待，柯組黨是希望帶給人民中道力量，他也祝福柯文哲能順利達成目標，至於外傳柯陣營持續與他接觸，王金平說，這方面目前不宜多說。

至於民間支持者自動自發發起他參選總統連署，他說，這部分並不是由他發起，目前所知已有十幾萬份連署。

高雄市長韓國瑜已獲得國民黨提名，成為2020台灣總統參選人。（多維新聞）

韓國瑜：仍推動黨內整合

對於王金平的拒絕，韓國瑜透過幕僚發布聲明指出，仍然以「誠心、耐心、和信心」為原則，來推動國民黨內的整合，會展現最大的誠心，也會有充足的耐心持續等待，對黨內各政治領袖、對國民黨的熱愛，有完全的信心。

聲明強調，相信所有國民黨內重量級人物都可以強烈的感受到，台灣民眾對於2020年翻轉台灣、改變台灣的殷切期待。韓國瑜衷心期盼，能夠和所有有志之士共同打拚，改變台灣的命運。

（中央社、中時電子報）