【暫停赴台個人遊】傳大陸9月限縮「小三通」團客　不會停運船班

中國大陸繼停發47個試點城市的赴台個人旅遊簽注，並傳出將限縮赴台團體客配額後，今天（5日）再傳出福建地區來往金門、馬祖的「小三通」船班將於9月1日起停運。 不過，台灣陸委會稍早查證後否認相關說法，金門縣政府相關人員則表示，上述消息並不屬實，但大陸將限縮「小三通」團客。

在金門，每逢假日都有小三通陸客大排長龍等待通關。（聯合新聞網）

消息指不會停航 但將暫停小三通團客

這次停航傳言的源頭是台灣的旅行公會全聯會理事長蕭博仁，但他接受《中央社》訪問時澄清指，停航部份是誤傳，9月起大陸將暫停為經由「小三通」來台的團體旅客發出簽注，但小三通本身沒有要停航。

資料顯示，大陸自2011年起，陸續開放4省份20城市的居民，以「小三通」方式赴台以個人或團體方式旅遊，大陸發出相應旅遊簽注，台灣則發給相應的「入金證」，但在台旅遊地點僅限金門、馬祖和澎湖地區，不能到台灣本島。

金門縣政府相關人員亦表示，是小三通團體客受到限縮，但船班不會停航。縣府觀光處負責兩岸資訊的洪小姐則向01記者表示，有看到相關報道，但停航只是傳言，並沒有官方消息。

小三通船班停航的消息已遭到多方否認。（台灣《經濟日報》）

小三通團體陸客月均2萬人

至於大陸方面，據台灣《經濟日報》報道，福建省台辦亦就船班停運的消息予以否認。01記者並聯絡負責廈門到金門航線的廈門五通碼頭副總經理吳金獅，他表示，沒有接到這方面消息，且他向廈門的航運主管部門查詢得知沒有此事，目前小三通航線一切正常；記者再向廈門港方面查證，對方亦表示沒有接獲相關通知。

吳金獅又指，該碼頭統計今年上半年經小三通來往兩岸的大陸旅客，平均每個月約7萬人次，其中有7成是自由行旅客，另有約2萬人為團客。

金門縣觀光處指，居民已感到旅客人數下滑。

金門觀光處：居民已感到旅客人數下滑

至於日前47城市赴台個人遊暫停是否影響到觀光，金門縣府觀光處的洪小姐表示，47個城市赴台個人遊和小三通旅遊是兩項不同的業務，大陸有20個小三通旅行城市，其中福建廈門、福州、 泉州、漳州、龍巖，浙江温州等6個與47城市重疊，尚不清楚這6個城市辦理小三通旅遊簽注是否受限，但其餘14城市（福建莆田、三明、南平、寧德，浙江衢州、麗水，江西贛州、撫州、上饒、鷹潭，廣東梅州、潮州、汕頭、揭陽）目前還不受影響。不過她亦坦言，上述重疊的6城市反而是金門縣觀光的主要客源。

她續指，由於47城市自由行目前剛剛暫停，實際觀光影響暫時還無法統計，但居民的確已感到旅客人數的下滑。