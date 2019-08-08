【台灣地震】宜蘭近海6級地震全台震感強烈　有婦人被衣架壓死

台灣中央氣象局表示，今天（8日）凌晨5時28分，宜蘭縣東南偏南36.5公里外的海域發生黎克特6級地震，震源深度為22.5公里，幾乎全台有感，最大震度在宜蘭武塔，高達6級，2級以上人體可感受的總搖晃時間長達76秒。 地震導致台北市、新北市和宜蘭縣部份區域停電，新北市還有一名婦人被倒下的衣架壓到，送醫後宣告不治。 而台中有民眾清晨發現，地面異常隆起且洩漏煤氣，以及自來水管線破裂導致路面滲水，消防局接報後到現場處理。

台灣東部海域8日清晨有感地震，搖醒北部及東部地區許多民眾，氣象局發出手機警報。（中央社）

地震發生後，台灣內政部成立災害應變中心指出，地震導致台北市萬華區停電687戶、新北市林口區停電642戶、宜蘭縣壯圍鄉停電770戶；台中市南區有約3平方米地面隆起，並因此造成瓦斯漏氣，目前台中市消防局已派員維修。

新北市消防局表示，清晨接報中和區一處民宅，一名60多歲婦人因地震被倒下的衣架壓到，消防隊員前往救護送醫時，婦人已命危無呼吸心跳，救護車隨後將她送院急救，但仍宣告不治。

交通方面，台鐵多條路線一度停駛，部份路線上午9時已恢復正常行駛，但八堵至宜蘭段仍有列車延誤情形，預計上午10時恢復，還有部分路線限每小時60公里速度行駛。高鐵南港站至台中站則有部份列車延誤。桃園機場捷運上午5時57分首班車發車時間受影響，延至上午6時20分發出，全線列車慢速行駛。

另據台媒報道，地震時突如其來的劇烈搖晃，讓許多仍在睡夢中的民眾驚惶不已，各地亦發生瓷磚掉落現象。地震測報中心主任陳國昌表示，由於這次地震能量釋放稍有不足，未來一星期不排除還有黎克特6級以上地震。

總統蔡英文則在Facebook上呼籲民眾冷靜應對，指目前政府已持續了解各地情形，災害應變中心與各縣市皆保持聯繫查詢，通訊正常，台軍的警察、消防等機關也都已在崗位上確認資訊並預為因應。

（綜合報道）