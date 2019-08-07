【金馬獎】大陸急停電影及人員參賽　國台辦副主任：台灣政治問題

《中國電影報》今日（7日）引述大陸國家電影局消息，大陸將暫停大陸電影及人員參加今年的台北金馬影展，包括第56屆金馬獎、金馬國際影展（即電影節）等環節。 據中央社報道，國台辦副主任龍明彪當日被問及原因時表示，與台灣政治和民進黨有關。

國台辦副主任龍明彪。（資料圖片/聯合新聞網）

報道稱，龍明彪7日上午在福建出席海峽青年節，被台灣媒體問及陸片暫停參加金馬獎原因時稱，「台灣現在照這種政治情形、政治生態，會帶來很多問題」。當被問及這個決定是否與民進黨當局有關時，龍明彪表示肯定，「當然有這個因素，我想應該是。」

被追問陸方此舉是否中斷兩岸電影交流，龍明彪則說「沒有要中斷，說的是暫停」。至於何時恢復，他表示，「以後再說吧」。

實際上，在去年台灣「九合一」選舉前，有傳媒報道稱大陸封殺今年的金馬獎。但國台辦發言人馬曉光在去年11月28日舉行的國台辦記者會上曾表示，這是「赤裸裸的假新聞」。

馬曉光當時表示，金馬獎是兩岸電影人開展交流的平台，兩岸同胞應共同珍惜，但一些政治勢力利用兩岸電影交流活動發表台獨言論，製造政治事端，這種不得人心的行徑已受到台灣輿論譴責。

台北金馬影展第將於11月舉行，並會在11月23日舉行56屆金馬獎頒獎典禮。（金馬獎執委會）

據此前報道，就大陸缺席今屆影展一事，金馬影展執委會表示遺憾，強調但金馬各項活動照常舉辦。台灣陸委會則呼籲大陸停止以政治因素干擾兩岸影視文化交流，對於大陸電影工作者來台參加金馬獎活動的權利應予尊重。

據了解，第56屆金馬獎已於7月31日下午6時截止報名，以多達685齣電影創歷年新高，當中包括148齣劇情長片、104齣紀錄片、5齣動畫長片、366齣劇情短片及62齣動畫短片。至於評審團主席則是香港名導杜琪峯。

（綜合報道）