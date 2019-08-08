中共代理人修法是「推動」或「壽終正寢」　蔡英文還需思忖

距離蔡英文此前（7月5日）宣告台灣立法院下會期將推動「中共代理人」修法已逾一個月，然而期間民進黨對修法的強勢態度，正出現微妙變化。 宣告當天，民進黨團草案隨即曝光，並引來一系列輿論撻伐。其中「危害國家安全」、「政治宣傳」等用詞定義模糊；甚者，主管機關還可以「事實合理懷疑」台灣人民、團體為「中共代理人」，必要時可要求到場詢問。 此等草案隨即被台灣社會批評：範圍可無限延伸、層級可無限上綱，所有跟中國大陸的往來，都可能被扣上「中共代理人」帽子，等同禁錮兩岸交流，可稱為「白色恐怖復闢」。 撰稿：鄭海森

蔡英文上任至今，不斷告訴台灣社會，四處都有「匪諜」。（蔡英文Facebook）

事實上，對於民進黨政府此前完成的「國安五法」修正，乃至「中共代理人」修法，台灣社會反彈聲音並不多，因為大部分人不認為與自身相關。但對於行走兩岸的大陸台商而言，這簡直是「烏雲罩頂」、「大禍臨頭」之兆，消息在台商群組不斷流傳，恐慌也不斷累積。

以大陸台商「外家」自居的台灣海基會於7月24日就表示，根據收到的反饋，大陸台商對中共代理人修法「普遍存疑」。隔日，台灣陸委會馬上回應，將守護台灣民主，希望對人民的活動，能做最小程度的限縮。

然而，對海陸兩會的空泛回應，台商並不買單。

上海台商協會副會長蔡世明認為推動「中共代言人」修法，於台商不義。（中國時報）

上海台商協會副會長蔡世明就批評，蔡英文一邊鼓勵台商來到台灣又「要錢」，又一邊修法用國安威脅「抹紅」台商，根本是用有色眼光看待大陸台商；廈門台商協會會長吳家瑩則稱，其彈性、模糊空間太大，跟大陸官方開個會都可以被認定是代理人，根本是為了斷絕與大陸的融合發展，以及民進黨的連任利益所設計。

大陸台商組織「台企聯」更在8月6日痛批，按照目前修法意見，不得與大陸有關機構接觸，否則就有莫須有的嫌疑，甚至參加大陸舉辦的會議，台企受到大陸獎勵或支持也可能違法，這根本是製造「綠色恐怖」。

面對反對聲浪從個別台商提升到台商組織，陸委會隨即回應強調，「與商業實務上行之有年的商業代理無關，不會影響正常的商務運作，也不會有限制中國大陸台商投資經營及權益的問題，更沒有入罪台商的問題。」海基會也跳出來「緩頰」，稱正當經營的台商不用擔心。

廈門台商協會會長吳家瑩指出，「中共代言人」修法是為民進黨利益設計。（擷取網絡）

但是，若從台灣官方的回應與台商的擔憂來看，根本是「牛頭不對馬嘴」，難道台商真的是擔心正規經營的商業代理等問題嗎？當然不是。

台商所擔心的，無非在中國大陸工作難免與當地機構互動，或是必須出席某些程度的表態場合。若因此被扣上「中共代理人」帽子，不只在台灣社會成為活標靶，還被迫在兩岸之間作出「明確」選擇，屆時落得「裡外不是人」的絕境。

坦白說，這一個月以來，蔡英文政府從強勢廣泛的「中共代理人」，轉為強調只是禁止中共「政治」代理人，看似態度稍有放軟，但仍不到「壽終正寢」的地步。其背後的考量，一方面或許是要回應台灣各界關於修法可能無限上綱的批評。

「台企聯」新聞發言人孫德聰於8月6日痛批，民進黨政府推動「中共代理人」修法是搞「綠色恐怖」的惡劣行為。（中央社）

另一方面，「中共代理人」的修法確是民進黨政府為了連任所設計，想渲染兩岸對立、中共滲透，以打擊對手、擠壓中間選民靠攏。然而這把武器威力雖大，其反作用力可能更大，除了引來台商群體反彈，大量返台投票，也可能把台商周圍群體（例如台灣的合作廠商、家人朋友等等）擠壓出來，反而不利蔡英文連任。

現在，台立法院會期將至，「中共代理人」的修法肯定會越來越被重視，若民進黨執意揮舞「大刀」，可能在砍向敵方之際，引來關係者的反撲，這一加一減、利弊得失，蔡英文恐怕得重新打算。