【2020台灣大選】郭台銘談八八風災稱要「重新再起」　惹參選推測

台灣明年舉行總統大選，在國民黨黨內初選落敗的鴻海集團創辦人郭台銘，其去向備受關注。 時值台灣的父親節，郭台銘周四（8日）在社交媒體上發文表達祝福，但當中的一句說話「代表我們每個人都有跨越悲痛，重新再起的力量」，令外界推測郭台銘是否為會繼續參選留下伏筆。

郭台銘表示，台灣的父親都有一個刻板印象「傳統上被認為是家中的支柱，不喊累也不認輸，明明是關心，但一出口常常是嚴厲的管教」，可算是「壓抑的熱情，說不出口的愛」，故願天下父親都能有放寬心的幸福。

八八風災重創台灣中南部及東南部。（資料圖片）

郭台銘其後就提到2009年8月6日至8月10日的「八八風災」及災後重建，「一場豪大雨卻夾帶着滾滾黃流，無情地摧毀小林村一帶，災民們失去了家人、失去了在山上的家。離開熟悉的家鄉，來到新的環境，找到新的工作，開始新的生活。十年來，透過眾人力量重新振作，勇敢前進」。

郭台銘感慨道「10年前的悲劇讓許多家庭破碎，10年永齡農場的新生，代表我們每個人都有跨越悲痛，重新再起的力量！」。

另一方面，有傳郭台銘有意與台北市柯文哲拍擋參選，柯文哲卻在周五（9日）受訪表明「要當副手？那我當台北市長就好了，何必這麼麻煩」。對此，郭台銘的幕僚永齡基金會執行長劉宥彤隱晦回應稱「這可能要問柯市長」，但強調郭台銘至目前為止都沒有參選的打算，沒有跟誰配、跟誰合的問題。

（綜合報道）