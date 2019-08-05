【2020台灣大選】分裂危機未除　韓國瑜籲吳敦義出面團結國民黨

國民黨已提名高雄市長韓國瑜代表參選總統，但分裂危機始終未解除，鴻海創辦人郭台銘脱黨參選傳聞不斷，前立法院長王金平也堅稱「選到底」，郭台銘和王金平更在3日（上星期六）會面。 韓國瑜4日（星期日）呼籲國民黨主席吳敦義能出面團結國民黨。王金平5日（星期一）表示，與郭台銘的會面還沒談到選舉。

國民黨分裂危機始終未解除，韓國瑜（左）呼籲國民黨主席吳敦義（右）能出面團結國民黨。（資料圖片）

韓國瑜4日（星期日）表示，希望吳敦義能出面來整合，這對黨內一些有影響力的重量級人士來說，一定會有一些感召的作用。被問到與郭台銘、王金平的接觸情形，韓國瑜回應稱，他還在等郭台銘的回應，他已經再一次打電話，也在語音信箱留了言。至於王金平方面，韓國瑜指他已經連續見了王金平好幾次，如果可能的話，一定會再拜會王金平。

王金平5日（星期一）被問到甚麼時候會跟韓國瑜見面，王金平表示以後再說，現在不急。媒體又詢問王金平，對於韓國瑜稱希望吳敦義出來團結國民黨，是要為有可能離開的黨員，這位要離開的黨員是否指他？王金平回應稱，指的是誰他不知道，如果是他的話，想當時初選前他給予吳敦義諸多的建議，但吳敦義一樣都沒有採納，未來看起來沒有甚麼好向吳敦義建議的。

王：未與郭談選舉

對於與郭台銘在3日（上星期六）見面，王金平表示，兩人的共識就是要一起為台灣的前途來共同打拚；至於是否用選舉或是甚麼方式來打拚，王金平稱這部分沒有進一步談，選舉也還沒談到。對於「郭王配」，王金平指現在沒這個設想。媒體又詢問，如果王金平、郭台銘、柯文哲結盟的話，是否有機會打敗韓國瑜？王金平表示，這是假設性問題，根本就還沒有成形。

（聯合新聞網）