【逃犯條例】蔡英文新北參香祈福：有我在，台灣不會是第二個香港

香港反《逃犯條例》修訂引發的社會爭議和衝突持續。台灣總統蔡英文今天（11日）前往新北市蘆洲湧蓮寺參香祈福，她向鄉親致詞時說，「有蔡英文在，台灣的主權一定守得住；有蔡英文在，大家不用怕，我們一定不會是第二個香港」。

蔡英文（左3）11日前往北投關渡宮參拜，雙手合十致意。（中央社）

蔡英文今天接連參拜新北市、台北市多座廟宇，包括蘆洲湧蓮寺、北投關渡宮、北投三王宮、板橋接雲寺、板橋慈惠宮。

蔡英文在新北市蘆洲湧蓮寺表示，對於香港爭取民主與自由給予祝福，希望香港人有自己的民主與自由。她又感謝許多人不分黨派愛台灣，保護台灣的世世代代能夠享有民主與自由。

蔡英文向在場鄉親表示，擔任總統3年多來，她非常努力打拼，勇敢改革，希望能夠讓台灣更好。雖然改革的過程得罪一些人，甚至被質疑是否改革過頭，「但我要說，絕對沒有做過頭，台灣社會一定要改革、一定要改變，基礎打好，才能讓台灣代代子孫享有民主與自由」。

自從香港反《逃犯條例》爭議爆發以來，蔡英文頻繁在公開場合對此發表意見，而她的取態亦對2020總統選舉的民調產生正面效果。根據台灣《ETtoday新聞雲》昨日（10日）最新民調顯示，即便蔡英文與高雄市長韓國瑜、鴻海前董事長郭台銘、台北市長柯文哲和前立法院長王金平5人同時角逐總統大位，蔡英文仍舊以支持度29.7％領先；與韓國瑜對戰情況下，則以37.8%支持度領先韓國瑜的32.8%。

（中央社／ETtoday新聞雲）