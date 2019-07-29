【逃犯條例．專訪】陳柏光：核心問題是經濟民生　但遭政治力介入

港府修訂《逃犯條例》引發的巨大社會爭議持續，社會上有觀點認為，和過往幾次風波一樣，這次的逃犯條例亦只是的導火索，港府必須明白衝突的根源是香港陳年積蓄的土地問題、社會經濟結構單一問題、貧富差距懸殊、青年就業出路困難等問題，只有解決這些問題，才能從根本上解決近年來不斷爆發的衝突。 台灣的中華民族致公黨（下稱台灣致公黨）主席陳柏光接受《香港01》記者訪問時指出，上述現象與台灣社會現在的問題極其相似，社會問題的核心不是政治，而是民生和經濟。

陳柏光認為，港府只有解決民生經濟問題，才能帶來長期安定的局面。（資料圖片）

經濟民生問題應解決 籲港人給政府時間

陳柏光説，老百姓真正關心的是跟自己切身利益相關的民生經濟問題，只有解決這些問題才能帶來長期安定的局面。每一個政府都應該重視並努力解決在發展中面臨的種種社會問題，無論是香港特區政府還是台灣民進黨政府，都應儘快拿出方案、做出成績，讓民眾看到希望，對於建設一個繁榮穩定的香港或台灣來説，這是政府必須完成的工作。

他指出，即便是香港示威者喜歡提及的美國，從美國經濟大蕭條的歷史可以看出，連續兩任前總統胡佛、羅斯福執政期間，美國經歷了有史以來最大的經濟蕭條，而香港遭遇的上述經濟民生問題，當時的美國只會有更深的體會。然而事實上，大蕭條時期前後，卻恰好是美國經濟的高速發展期。

他續指，相信香港民眾亦瞭解，美國用了多長時間、花費多大代價才渡過大蕭條，解決經濟民生的困境。但港人願意給香港多長時間，10天還是半個月？示威者又願意為解決這些問題付出多少代價？是不是把香港砸光再重建，就能自然解決包括土地、就業、貧富差距這些問題？

香港警方反對7月27日在元朗遊行的示威申請，但當天仍有大批市民前往元朗遊行表達訴求。（李澤彤攝）

社會問題被政治力利用

他又指，香港現今存在的社會問題，本身任何地方都會存在，特別是一些經歷過高速發展期的地區，但香港現今的動蕩局面，並非單純因為這些社會問題，而是有政治力的介入、利用。對比台灣就一目瞭然，台灣亦面臨相同的各種民生經濟問題，且承受着大陸及海內外各方面的壓力，但台灣並沒有如此「暴力的動亂」，這就是最好的答案。

陳柏光認為，經濟民生的問題不能成為示威者過份挑起爭端的理由，就好比一個香港的女人嫁到四川，因為只會説廣東話又吃不下辣椒，就活該被婆家虐待嗎？他相信，以香港女人的聰明，遲早能學會四川話，以成都美食的美味，她也終究有一天會愛上川菜，但若一開始就因為這些理由而遭受粗魯指責、挑起爭端，這段美好的姻緣或許就會被破壞。

陳柏光認為，對於香港及台灣所面臨的各種發展問題，中國大陸足以提供解決方案。（資料圖片）

以大陸資源機遇 解港台發展難題

陳柏光説，台灣致公黨是台灣的在野黨派，對於香港來説，則是大家熟知的華人社團洪門，該組織是站在整個中華民族的高度上在看中國的發展，兩岸三地或因中國內戰、租借原因造成分地而治，並實施不同的政治制度和生活方式，這是現實狀況，但統一是歷史必然的規律，「一國兩制」已在香港實行，在台灣的模式也是值得探討的議題。

他表示，對於香港及台灣所面臨的各種發展問題，中國大陸有龐大的腹地、豐富的資源和眾多發展機遇，足以提供解決方案，期待大陸不斷改革開放、不斷進步，帶給兩岸四地的百姓更多的經濟紅利，亦期盼香港爭議早日落幕，祈願國泰民安，風調雨順，兩岸和平，百姓幸福。