【2020大選】遭批「整天吃喝玩樂抱女人」　韓國瑜：年輕時放縱過

前國民黨立委、新北市蘆洲區湧蓮寺主委陳宏昌，今早接待蔡英文時，致詞批評國民黨總統提名人韓國瑜，任立法委員時「整天吃喝玩樂抱女人」。 對此韓國瑜回應，他從不諱言也不隱瞞曾經放縱過，抽煙、喝酒、打麻將、不認真，早就公開承認過很多次，「但那是20年前、17年前的我，現在的我已經不一樣了」。

蔡英文（左）今日參訪蘆洲湧蓮寺，獲陳宏昌（右）公開力挺。（聯合新聞網）

台灣總統蔡英文今日前往新北市的蘆洲湧蓮寺參香祈福，前國民黨立委、新北市蘆洲區湧蓮寺主委委陳宏昌致詞時力挺蔡英文，強調國民黨目前提名的總統參選人韓國瑜令人擔心，在立法院的時候「整天吃喝玩樂抱女人」，讓他以後不知道怎麼教小孩。

韓國瑜今日回應稱，陳宏昌以前是他在立法院的同事，自己年輕時確實有一段放縱的歲月，「我從來不諱言，也不逃避這段過去，抽煙、喝酒、打麻將、不認真，我自己公開承認過很多次」

韓國瑜又表示，陳宏昌口中的韓國瑜是十多、二十年前的韓國瑜，現在的韓國瑜已經不一樣了，陳宏昌的記憶還停留在二十年前。韓國瑜指他不會逃避以前這一段荒唐的歷史，他可以和陳宏昌交換心得，證明現在的韓國瑜已經和以前不一樣了。根據資料，韓國瑜於1993年至2002年任立法委員。

國民黨蘆洲黨部擬黨紀處分陳宏昌

國民黨中央委員、立委只要卸任，黨部都列為中央評議委員。曾擔任過四屆國民黨立委的陳宏昌具有國民黨中評委的身分，卻力挺蔡英文，不少國民黨支持者湧入國民黨的fb粉絲團中留言，要求黨中央開除陳宏昌。

支持者湧入國民黨fb要求黨中央開除陳宏昌。（國民黨fb截圖）

有支持者留言表示「開除陳宏昌不然政黨票投不下去」、「限兩天內開除陳宏昌，不然不要想重返執政」、「不開除陳宏昌，不投國民黨立委」。

國民黨下午發布新聞稿表示，不能僅憑媒體報道內容，評斷黨員行為，目前黨中央已責成新北市黨部了解實際情況。據台媒報道，國民黨蘆洲區黨部明天（12日）開考紀會，將建請黨中央對陳宏昌給予停權等黨紀處分。

（中央社／聯合新聞）