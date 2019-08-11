【2020大選．觀察】韓國瑜無力整合郭王　究竟誰能團結國民黨？

台灣明年1月將舉行總統選戰，藍綠兩大政黨都已推出參選人，民進黨方面，由現任總統蔡英文爭取連任，目前看來黨內已不會有太大的分裂。 不過在藍營方面，高雄市長韓國瑜贏得總統初選後，國民黨眼下卻面臨分裂危機，擁有一定支持度的鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平各有盤算，頻頻向外界展露攪動局勢的動作。 對於韓國瑜來說，目前最迫切是要整合郭台銘、王金平的政治能量，勿再讓國民黨重蹈2016年的前轍、亂成一盤散沙，否則就將錯失重新執掌政權的機會。然而遺憾的是，韓國瑜對於整合郭王已顯得無所適從，這一重任最終或將回到黨主席吳敦義肩上。

外界至今仍盛傳郭台銘（右）與王金平（左）搭配參選2020總統選舉的可能性。（資料圖片／中央社）

郭王脱黨參選甚囂塵上

郭台銘自國民黨總統初選失利後的去向成為大眾焦點，而拒參加「奇奇怪怪的初選」的王金平，至今仍未言放棄參選，外界至今仍盛傳「郭王配」的可能性，這也難怪近日傳出國民黨擔心郭王兩人動向成為黨內「最大分裂危機」。

單就藍營內部參選聲勢僅次於韓國瑜的郭台銘而言，選總統的最後表態日期是9月17日，也就是連署參選總統的最後期限；而即便他屆時都未表態，在11月18日的登記參選日前，他亦可能作為其他參選人的副手投入選舉。即便郭台銘的重要幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤上星期五（9日）受訪時表示「郭台銘沒有參選的打算」，但政治人物的表態總是變幻莫測，枱面下是否暗流湧動也早就引發猜想。

不僅如此，台北市長柯文哲亦表現出對郭王兩人的濃厚興趣，7月11日表示將邀請兩人會面，似乎想要把兩位外界認為「政黨色彩不那麼重」的國民黨人，拉到自己的「白色陣營」，而郭辦也積極回應稱「只要是對中華民國好的事情，郭台銘都不會排斥和各方進行研討」。柯文哲日前籌組的台灣民眾黨，創黨大會時郭台銘也送上花籃致賀、派幕僚出席。至於王金平，他此前被問及與柯會面一事時，則語帶保留地稱「以後再說」，為未來合作留下想像空間。

另據台灣制憲基金會7日公布的民調，被認為受到中間選民歡迎的柯文哲，日前籌組的台灣民眾黨，竟有近6成支持者撐郭台銘以無黨籍身份參選總統，顯示柯郭支持者有相當比例的重疊，社會上仍對郭台銘參選總統抱有殷切期盼。

吳敦義或要擔當郭韓王黏合劑。（資料圖片）

吳敦義或要擔當黏合劑

在此情形下，韓國瑜雖然意識到黨內整合是重中之重，但卻也顯得無能為力，甚至無法聯絡到郭台銘。他5日受訪時表示，「目前還在等郭董回應」，自己也再一次打電話、並且「在語音信箱留言」。對此，郭台銘核心幕僚劉宥彤意味深長地回應稱，「遲早有機會遇到」。劉宥彤9日還拋出「福委會主委要當CEO」一說，疑似是在暗諷身為市長的韓國瑜對總統大位的企圖心。

面對昔日對手郭台銘有可能脱黨參選的傳言不斷，甚至出現郭柯王聯盟，韓國瑜則回應「國民黨畢竟還是有黨主席的，我個人立場也希望吳敦義主席能夠出面來整合這些不一樣，或者是有可能離開的重要黨員同志，效果一定會更好」，向黨中央求援意圖昭然若揭，球還是回到黨主席吳敦義手上，他或是唯一可能擔當郭韓王黏合劑的人。

民進黨內「蔡賴配」聲浪再度湧現，賴清德在力壓下擔當副手也不無可能。（資料圖片）

綠營正趨於團結態勢 藍須以黨利益為重

反觀民進黨2018年「九合一」大選落敗後，蔡英文對內除了撤換行政院長等官員，亦調整執政手段、擴大宣傳政績、嚴打境內外「假消息」等不利選情因素；對外則採取「親美抗中」路線，以更加強硬姿態與大陸角力，對香港反修例事件頻頻表態「蹭熱點」，並加強和美日的合作，雖然難以扭轉此前兩年半的諸多執政積弊，但也的確重新贏回「台派」和一部份中間選民青睞。

雖然蔡英文副手暫未擬定，但初選時的主要對手、前行政院長賴清德在敗陣後就立即宣布支持蔡英文，而蔡近來頻頻拜訪黨內大老籠絡支持，如今黨內再度湧現「蔡賴配」呼喚，賴清德在力壓下擔當副手也不無可能，民進黨內整合已是大勢所趨，基本不會有太大的分裂甚至瓦解。

正因如此，國民黨更加沒有分裂的本錢，不僅需要黨主席吳敦義擔當整合的重任，各派系亦應以大局為重。但值得黨中央憂慮的是，在無法以強有力黨紀約束的情況下，郭、王難免會更看重在這場大選中撈到多少政治本錢，如何讓他們在支持韓國瑜的情況下亦能夠分一杯羹，恐怕是國民黨中央接下來要面對的最大課題。