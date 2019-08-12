【811衝突】民進黨再發聲：港警驅散示威者是「血腥鎮壓」

昨日（11日）全港多處爆發因反修例示威而起的衝突，警方使用催淚彈、布袋彈、橡膠子彈、胡椒彈等驅散人群，衝突中包括激進示威者、警員等多人受傷。 在台灣，隨著2020大選的逼近，民進黨和總統蔡英文就香港問題頻頻發聲。民進黨發言人李問今天（12日）發出新聞稿，就11日香港的衝突表態，指香港警察驅離人群的手段「已超乎常規執法的程度」，又指這是「一場還未出動坦克的血腥鎮壓，已嚴重危害到香港民眾人權與安全，分化撕裂香港社會」。

民進黨發言人李問。（資料圖片／中央社）

新聞稿表示，國際各界所擔心的武力鎮壓舉動「事實上已然發生」；今年適逢六四事件30周年，港府「採用鎮壓手段對付民眾」顯得格外諷刺與令人痛心。

民進黨指出，香港警方「不但在地鐵室內空間發射催淚彈、還近距離向示威者開槍，如同對敵人的殘酷行刑，甚至造成示威者永久失明」；相較於傳統的大規模鎮壓派出坦克車、機槍，港府派出特遣隊的手段更具滲透性，進入城市每一個角落，得以長期散播恐懼、使得抗議民眾無所遁形。

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籲當局用理性和對話處理衝突

李問認為，這股抗爭的燎原星火，不只讓香港年輕一代「對中共徹底失去信任」，也證明「自由與專制兩者不可兼容」，更是「『一國兩制』根本性的挫敗」。港府和北京「一再漠視港人追求自由的民意，還把過錯歸咎於香港青年和境外勢力」，只會將人民越推越遠，使局勢陷入動盪不安，更動搖香港長期所建立的國際金融中心地位。

他又指，台灣總統蔡英文與相關的政府機關已明確表示，將會以人道救援的方式，給予個案上的協助。他呼籲，港府和北京當局必須要清楚知道，「武力鎮壓只會帶來更大的反彈和仇恨，唯有正視香港真正的民意，用理性和對話處理衝突，才能化解香港的危機。」

另外，台灣總統蔡英文今天表示，香港當局應回應人民對民主自由的期待，讓香港社會回歸穩定，香港社會才能回歸平靜，也希望警方執勤過程須節制，人民訴求的是更民主的社會。

炒作香港反修例爭議 民進黨「撿到槍」

自從香港反《逃犯條例》爭議爆發以來，民進黨和蔡英文政府被指「撿到槍」頻繁發表相關意見，炒作該議題來「提拉選情」，從聲援衝擊立法會的激進示威者，到批評香港警察的執法方式，未曾放過一個熱點，而這樣的取態也有效緩解日前「私煙案」等紛爭對蔡英文選情的不利影響。

根據台灣《ETtoday新聞雲》本月10日最新民調顯示，即便蔡英文與高雄市長韓國瑜、鴻海前董事長郭台銘、台北市長柯文哲和前立法院長王金平5人同時角逐總統大位，蔡英文仍舊以支持度29.7％領先；與韓國瑜對戰情況下，則以37.8%支持度領先韓國瑜的32.8%。

（綜合報道）