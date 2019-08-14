台灣勞動部上調最低工資：月薪2萬3800台幣　時薪約39.6港元

台灣勞動部今天（14日）召開基本工資審議委員會，會後決議最低月薪從現行2萬3100元新台幣（下同．合5790港元）上調至2萬3800元（合5965港元），漲幅3%；時薪由現行150元（合37.6港元）調升至158元（合39.6港元），仍需提報行政院決定。

台灣勞動部上調最低工資。（中央社）

據悉，本港最低時薪一度低於台灣，2019年5月1日，香港時薪由34.5港元上調至37.5港元，目前與台灣接近持平。若按照當前匯率計算，台灣此次調薪後，時薪又將高出香港約5.6%。

雖然台灣勞動部上調最低工資，但僱員平均總工資反而下降。台灣行政院主計總處周一（12日）公布6月薪資概況，全體受僱員工平均經常性薪資（含底薪與按月給付之固定津貼及獎金）為41782元（合10472港元），按年增長2.38%，主要是體現基本工資調漲；但若加計獎金及加班費等非經常性薪資後，平均總工資為48286元（合12103港元），反而按年減少0.44%。

台灣總統蔡英文曾於2017年12月表示，最低工資3萬元（合7519港元）是她的「夢想數字」。雖然台灣的最低工資在她任內數度調漲，讓年輕人擺脱了「22K噩夢」，不過距離3萬元的「夢想」仍頗有距離。

（綜合報道）