【逃犯條例】陸委會：不樂見香港發生最糟狀況　已準備好因應措施

香港反對《逃犯條例》修訂示威活動持續，警方武力清場手段亦不斷升級。深圳有大批軍車和軍人集結，進行演習，令人關注是否與香港局勢有關。 台灣陸委會副主委陳明祺今天（15日）強調，台灣政府不樂見香港現狀遭破壞；也已針對情勢發展做好各種因應措施。

法新社指，今早在深圳灣體育中心有數千名軍人進行演習。（法新社圖片）

綜合台灣媒體報道，陳明祺在例行記者會中表示，陸委會絕不樂見香港進入緊急狀態，更不樂見中共出動解放軍或其他軍事形式鎮壓民眾，破壞香港現狀。希望各方透過理性和平對話的方式，尤其是港府能夠回應民意需求，讓香港社會早日恢復平靜，同時也保障香港本來的自由和法治體制的完整。

他強調，政府本於職責，密切關注情勢發展，並實時研判。對於香港情勢發展的各種可能性，政府內部也都準備好因應措施。

外界也關心是否有港人赴台申請政治庇護，陳明祺對此表示，由於牽涉到個人隱私和香港情勢，陸委會只能回應，若有接到個案，將會依人道原則和相關法令妥適處理。

消息指數十名曾衝擊立法會的示威者早前抵達台灣尋求庇護。（資料圖片）

他也指出，2019年5月至6月獲得許可來台居留的港人分別有249人和267人；來台定居者則分別是104人及92人，這些申請以依親、婚姻最多，投資來台居次。據台灣內政部移民署統計資料顯示，相關數據較去年同期有微幅增長。

有鑑於香港示威程度近日轉趨激烈，多地對香港發出旅遊警示，台灣是否將跟進？陳明祺對此表示，陸委會密切掌握情勢發展，也會按旅遊警示的發布機制審慎處理。若台灣人在香港遇到緊急事故，「台北經濟文化辦事處」也將主動提供協助，確保台人安全。