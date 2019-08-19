【金馬獎】堅持參賽陸片《少年問道》終退賽　導演：遭受網絡暴力

大陸國家電影局本月7日宣布暫停大陸電影及人員參加今年的台北金馬影展，一時間眾多大陸電影甚至港產片都表明「割席」。但以道教為題材的大陸紀錄片《少年問道》，電影公司此前發新聞稿表示仍一本初衷，堅持報名參加金馬獎，成為唯一公開表態堅持參加的大陸電影。 然而該片的導演朱昱17日在微博發文，聲明退出參加金馬影展，不會再參加複賽。她又指自己遭受網絡暴力，人身安全受到威脅。

《少年問道》是由大陸女導演朱昱執導。（中央社）

公開資料顯示，《少年問道》是由大陸女導演朱昱執導，記錄4名大陸的中國道教學院研究生青年道士李寧、王理一、任崇誠及姚上硯，效法道士「全真邱祖」的慈悲大愛，以徒步乞行方式自北京白雲觀，費時15天走到山東棲霞太虛宮，全程長達656.7公里，沿途更為路邊10多具貓、狗及鳥類屍體安葬。

電影公司此前指出，北京電影學院出身的朱昱，本身亦是篤信道教的信徒，但《少年問道》不傳道，僅藉由影像示道。朱昱跟隨4名青年道士行腳，見證不少動物與一行人間的奇妙感應事件。

據台媒此前報道，電影公司表示，朱昱期待在台北金馬影展期間來台，與台灣電影界和道教界人士交流。《少年問道》報名參加金馬獎，由台北金馬影展執委會進行初選程序，入圍名單將於初選與複選流程結束後，在10月1日公布。

然而朱昱8月17日在微博發文表示，堅決服從國家電影局規定，由於她報名時國家電影局尚未發布消息，現在鄭重聲明，她和影片退出參加金馬影展，不會再參加複賽。她又指這部電影與其母校北京電影學院、中國道教學院，中國道教協會，北京白雲觀等機構和人物都沒有關聯。

朱昱又指，自己退賽的消息沒有人看到，「不能像劉德華前輩退賽那樣很快被社會知曉和關注」，相反造謠傳謠者眾多，網絡暴力無處不在，她的人身安全已經受到威脅。微博又搭配一張寄往台北的速遞資料截圖，台北方面是7月26日收件。

圍繞朱昱的聲明，不少大陸網民卻質疑沒有說服力：

－事件炒作這麼多天了，你會不知道嗎？別跟我說你村裏剛通電。

－一個7月26的包裹能退8月7號的賽，8月17日來宣布真的退了複賽！複賽？？？

－你最好說清楚甚麼時候退賽的，要是今天才退，你在這裏扯個毛線？