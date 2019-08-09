【金馬獎】大陸暫停電影及人員參賽　多部港片取消報名

大陸日前宣布暫停大陸電影及人員參加今年的台北金馬影展，包括第56屆金馬獎、金馬國際影展（即電影節）等環節。 本港部分電影公司也陸續表態，目前已知有4部港片都在報名金馬獎後取消報名，包括劉德華和古天樂主演的《掃毒2》。

國台辦日前發出新聞稿，發言人馬曉光回應台灣媒體詢問時表示，民進黨不斷製造事端破壞兩岸關係，大陸電影業界暫停參加2019年金馬影展，民進黨和「台獨」勢力難辭其咎。

《使徒行者2》據報已取消報名競逐金馬獎。（劇照）

據《明報》報道，本港部分電影公司也紛紛配合大陸政策，原本已經報名金馬獎的幾部電影，包括劉德華和古天樂主演的「掃毒2」、張家輝和古天樂主演的「使徒行者2」、梁家輝和任達華主演的「追龍2」、張艾嘉和趙薇配音的動畫「繼園台七號」等港片已取消報名。

報道指，出品「掃毒2」的寰亞公司老闆林建名稱，已下令公司所有電影不得參與金馬獎評選。英皇電影則稱今年將把重心放在與本屆金馬獎撞期的「第28屆金雞百花電影節」，所以旗下電影不參與金馬獎，藝人也不會出席。

另據中央社報道，香港導演杜琪峰早已接下本屆金馬獎評審團主席，目前他尚未就此次大陸暫停參與金馬獎公開回應。而金馬執委會先前曾表示，基於競賽規章，在入圍名單公布記者會前，不會透露所有影片的報名資訊。

（綜合報道）