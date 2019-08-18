【2020大選】AIT歡迎韓國瑜訪美　韓提訪美三大目的

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑日前接受傳媒訪問時，表示歡迎高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜訪美。 韓國瑜今日（18日）中午證實已獲邀訪問美國，他提到，將著重台灣問題、與華僑見面和交換企業經營經驗三大目的。

韓國瑜預計9月或10月起行訪問美國。（資料圖片）

酈英傑接受《中國時報》採訪時表示，AIT與台灣主要政黨均保持良好關係，與各政黨重要人物都有定期聯繫，國民黨總統候選人韓國瑜若年底前訪問華府，美方表示歡迎。

酈英傑續指，每屆台灣總統候選人幾乎都有訪美行程。至於台灣明年總統大選，不論誰當選，美方都非常期待與勝出者合作。

2015年5月，蔡英文曾以民進黨總統候選人身分訪美。（資料圖片）

預計9月或10月起行

對此，韓國瑜今日中午接受傳媒訪問，稱AIT已正式提出歡迎，目前有些熱心好朋友正在居中安排協調，希望能在9月或10月到美國訪問。

他指出，訪美會有3個目的，首先是與美國涉及亞洲的部門交換意見，討論包括台灣問題、海峽兩岸問題與台美關係問題等；第二是與廣大華僑在不同城市見面；第三是新科技產品、重要企業經營等經驗交換。

值得一提的是，2015年5月，蔡英文曾以民進黨總統候選人身分訪美，進入白宮國安會與美國國務院，並在智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）演說。同年11月，國民黨總統候選人朱立倫訪美，也會見白宮國安會、國務院、五角大廈高層官員，不過只在智庫「布魯金斯學會」舉行閉門座談。

（中央社／中國時報）