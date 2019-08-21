【2020大選】時代力量新黨魁出爐　立法院黨團總召徐永明接任

台灣政黨時代力量繼前主席邱顯智本月12日辭去職務後，在21日（今日）票選立委徐永明擔任黨主席。 徐永明說，他對跟民進黨或其他政黨的互動持開放態度，隨時都準備好、要談多少次都沒問題，且要力拼時代力量下屆選舉的政黨票破百萬。

徐永明接任時代力量主席。（資料圖片／聯合新聞網）

因應前主席邱顯智12日請辭，時代力量今天臨時召開決策委員會，進行黨主席補選，經票選，時代力量立法院黨團總召徐永明獲過半同意票，擔任黨主席。

時代力量會後舉行記者會說明，徐永明說，接下來時力的路線會延續邱顯智當時的堅持，「就是在藍、綠政黨之外，走出一條公平正義，為台灣年輕人開創未來的道路。」

時代力量近期風波不斷，此前立委高潞・以用因助理涉嫌未利益迴避遭停權並予以除名，但高潞則選擇循司法救濟，企圖保住黨員、立委資格。接著，以「台獨運動者」自居的時代力量立法委員林昶佐本月1日宣布退黨，以無黨籍身份參加2020立委選戰。繼林昶佐後，立法委員洪慈庸亦在13日宣布退黨。

對於前主席邱顯智曾公開表示支持總統蔡英文連任，徐永明說，針對總統、立委選舉相關佈局跟應對策略，會在黨代表大會充分討論。至於之前退黨的立委林昶佐、洪慈庸，徐永明表示界定他們為「黨友」，希望地方黨部在衝刺政黨票之餘，行有餘力一定要全力輔選這兩位黨友。

（綜合報道）