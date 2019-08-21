【2020大選】韓國瑜稱美國是台灣最重要盟友：我們會一直站在一起

高雄市長、國民黨提名總統候選人韓國瑜今日（21日）接受台北市美國商會邀請並演講。他表示，美國是台灣最重要的盟友，「我們會和美國一直站在一起。」

韓國瑜今日（21日）接受台北市美國商會邀請並演講。（中央社）

韓國瑜強調，要誠摯感謝美國商會長久以來對台灣的支持，因為美國不但是台灣最重要的盟友，美商也是台灣最重要的投資者之一，「未來中華民國一定也會一直是美國最堅實、緊密的盟友，我們會和美國一直站在一起。」

韓國瑜在演講中重提展開多邊及雙邊的自由貿易協議（FTA）談判，以及推動自由貿易經濟特區。他指出，雖然中美貿易大戰持續進行，全球似乎興起貿易保護的風潮，但他們觀察到，國際間區域經濟整合的腳步不曾停歇。而由於台灣與主要貿易夥伴之間欠缺雙邊或多邊貿易協定，正處於嚴重劣勢，所以他們一定要展開全面自由貿易協定談判。

韓國瑜指出，台灣是小型經濟體，本身的資源相當匱乏，所以一定要開放，與世界各國的企業合作，台灣才可以學習到最新的技術、商業模式與應用服務，進而帶動產業發展與經濟成長，所以他們對包括美商、歐商、日商以及其他國家的企業投資都非常歡迎。

美國商會每年都會發表白皮書，對台灣的企業經營環境提出建議。韓國瑜表示，針對白皮書的建議，他們都會虛心檢討，希望投資環境盡量與國際接軌，降低外商企業在台投資的投資成本。