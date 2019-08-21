韓國瑜質疑被監控　高雄市觀光局長潘恆旭作證：我也被跟蹤8個月

台灣新聞
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在台灣，高雄市長、國民黨提名總統候選人昨日（20日）接受傳媒採訪時表示，感覺到自己和家人受到國家機器監控，懷疑自己的駕駛被安裝「追蹤器」，但總統府發言人迅速否認指控。

而高雄市政府觀光局長潘恆旭不僅出面作證，稱追蹤器確有其事，還聲稱自己亦被跟蹤8個月之久，懷疑是外界想要看他的私生活。

潘恆旭稱，自己被跟蹤8個月，懷疑是外界以為他的私生活很豐富。（資料圖片／udn）

先前報道指，韓國瑜表示，這段時間確實感覺「國家機器動得非常厲害」，包括他的車子都可能被裝「追蹤器」，又說知道將事情講出來就會被指「韓導自導自演」，但他強調訊息非常準確，要為針對他和家人監控提出抗議。對此，台灣總統府兩度出面否認指控。

而據台媒《東森新聞》報道，高雄市政府觀光局長潘恆旭亦出面指，「追蹤器」確有其事，連自己都被跟蹤8個月之久。潘恆旭表示，他是高雄市政府局處首長少數還沒結婚的官員，可能外界以為他的私生活很豐富，「但其實是很單調」。

他又指，相信狗仔隊跟蹤他「賺不到獎金，前後約8個月都沒甚麼」。至於是否要對跟蹤者提告，潘指不知道對方是誰，但同情對方「跟不出所以然」，而他現在講電話要很小心，「尤其選舉到了，愈小心越好」。

潘恆旭曾任職於多間傳媒，亦曾在馬英九、吳敦義、韓國瑜等多名藍營人士的選戰中擔任文宣組成員，不過在上任韓市府觀光局長後，言論和行為引發諸多爭議，例如在高雄市宣傳片《來去高雄》中未經同意使用導演齊柏林遺作稱大陸向高雄贈送熊貓一事已在洽談參與被指虛假的「高雄温州小三通首航典禮」，以及在尚未邀約的情況下，宣稱找香港歌手鄧紫棋擔任高雄觀光代言人等。

（綜合報道）

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