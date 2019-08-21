韓國瑜質疑被監控　高雄市觀光局長潘恆旭作證：我也被跟蹤8個月

在台灣，高雄市長、國民黨提名總統候選人昨日（20日）接受傳媒採訪時表示，感覺到自己和家人受到國家機器監控，懷疑自己的駕駛被安裝「追蹤器」，但總統府發言人迅速否認指控。 而高雄市政府觀光局長潘恆旭不僅出面作證，稱追蹤器確有其事，還聲稱自己亦被跟蹤8個月之久，懷疑是外界想要看他的私生活。

潘恆旭稱，自己被跟蹤8個月，懷疑是外界以為他的私生活很豐富。（資料圖片／udn）

先前報道指，韓國瑜表示，這段時間確實感覺「國家機器動得非常厲害」，包括他的車子都可能被裝「追蹤器」，又說知道將事情講出來就會被指「韓導自導自演」，但他強調訊息非常準確，要為針對他和家人監控提出抗議。對此，台灣總統府兩度出面否認指控。

而據台媒《東森新聞》報道，高雄市政府觀光局長潘恆旭亦出面指，「追蹤器」確有其事，連自己都被跟蹤8個月之久。潘恆旭表示，他是高雄市政府局處首長少數還沒結婚的官員，可能外界以為他的私生活很豐富，「但其實是很單調」。

他又指，相信狗仔隊跟蹤他「賺不到獎金，前後約8個月都沒甚麼」。至於是否要對跟蹤者提告，潘指不知道對方是誰，但同情對方「跟不出所以然」，而他現在講電話要很小心，「尤其選舉到了，愈小心越好」。

潘恆旭曾任職於多間傳媒，亦曾在馬英九、吳敦義、韓國瑜等多名藍營人士的選戰中擔任文宣組成員，不過在上任韓市府觀光局長後，言論和行為引發諸多爭議，例如在高雄市宣傳片《來去高雄》中未經同意使用導演齊柏林遺作、稱大陸向高雄贈送熊貓一事已在洽談、參與被指虛假的「高雄温州小三通首航典禮」，以及在尚未邀約的情況下，宣稱找香港歌手鄧紫棋擔任高雄觀光代言人等。

（綜合報道）