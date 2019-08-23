【2020台灣大選】「郭柯王」終首度同台　郭台銘居中三人比鄰而坐

明年的台灣總統大選，國民黨初選中失利的鴻海集團創辦人郭台銘、退選的前立法院長王金平，以及新近組建政黨「民眾黨」的台北市長柯文哲，三人會否組成「柯郭王」聯盟，挑戰國民黨參選人高雄市長韓國瑜及民進黨參選人現任總統蔡英文，備受關注。 「郭柯王」終在周五（23日）首度在同一個公開場面現身，出席「八二三砲戰」紀念音樂活動，三人比鄰而坐。

當天郭台銘的座位在中間，左方是柯文哲，右方就是王金平。活動未有安排採訪，但一眾台灣記者心急想知道三人的想法，不少人都擠在座位附近，場面一度混亂，音樂活動亦被迫要暫停約10分鐘。郭、柯、王入座後未有太多互動，僅彼此互相握手。

記者全都擠在座位附近，場面一度混亂。（中央社）

值得一提是，座位安排是郭台銘在中間，但在台上合照時卻是由柯文哲在中間，其後在軍機前的另一次合照，卻是由柯文哲在中間，再變成郭台銘在中間，王金平及柯文哲在兩側。有台媒引述柯文哲幕僚透露，該場活動是台北市政府主辦，故軍機前的合照一開始安排柯文哲在中間，其後為表尊敬郭台銘及王金平，亦讓兩人依序站在中間合照。

在軍機前的合照，郭台銘、柯文哲、王金平都曾經站在中間。（譚英瑛攝）

郭台銘站在中間與柯文哲、王金平一同與軍機合照。（楊騰凱攝）

合照結束後，王金平在保安安排下率先離開，其後郭台銘亦登車離場。但郭台銘臨走前，聽到有民眾叫喊「效法關公，義薄雲天，忠義精神」後，他亦回應一句「郭台銘在此宣布，捍衛中華民國自由民主的決心，永不改變。」

（綜合報道）