【2020大選】FB粉絲18天減少10萬　柯文哲：與籌組民眾黨有關

台灣總統大選將於明年1月舉行，藍綠兩大政黨都已推出參選人，外界正關注台北市長柯文哲與鴻海前董事長郭台銘、前立法院長王金平三人的「郭王柯」聯盟能否成形。 據台媒報道，近日柯文哲的網絡聲勢一直下降，柯文哲的Facebook專頁粉絲人數在8月1日還有212萬人，不過到今天（19日）上午，粉絲人數已跌至203萬人，短短18天就減少了近10萬人。

柯文哲的Facebook專頁粉絲人數在19日上午跌至203萬人，短短18天就減少了近10萬人。（網頁截圖）

對於Facebook專頁粉絲人數下降是否和有傳「郭王柯」三人結盟有關，柯文哲表示，應該是跟籌組民眾黨有關係，很多人是因為不喜歡藍綠而支持他，但在現行憲政架構下，沒有政黨就無法競爭不分區立委席次，因為有實際上的困難，所以失去掉一些支持者，這是沒有辦法的。

柯文哲稱，很多人還是希望他是「pure」，純白的，但在政治上還是要聯合最大力量，另外還有一點考量是，他當台北市長要處理實際問題，不見得每個動作都會讓人高興。

柯文哲陷入被動

外界認為，柯文哲本來一手好牌，如今卻被玩到變成局勢不利。聯合新聞網發表題為《先黨後郭 柯文哲算錯的一步棋》評論指出，從這近半個月來的發展看，柯文哲組黨的決定，在時機上卻有明顯的誤判，這也讓柯文哲代表的白色力量在這場角逐中，成為被動。

評論認為如果柯文哲組黨，是為了自己參選總統，那麼時機上當然是越快越好，拖延越久，新政黨就累積實力的時間就越短。因此對柯文哲而言，把組黨當成自己參選的起手式，接下來就是全台走透透連署、造勢，讓黨的成長和自己的支持度齊頭並進，同時也可給藍綠造成壓力。

評論指出不過現在看來，柯文哲並未把自己參選放在第一選項，而是寄望於郭台銘代表台灣民眾黨出征。很顯然，在組黨之前，柯文哲並未和郭台銘取得任何共識或默契；而且，他甚至對搭配選副總統都興趣缺缺，於是民眾黨乃至於柯文哲的成敗，都受到郭台銘態度的牽制。民眾黨的發展等於陷於停滯，一切都得等到與郭台銘取得合作關係再說。柯文哲落得如今事事被動、綁手綁腳的局面。

評論認為會有如此困境，凸顯柯文哲最大的軟肋，在於缺乏政治幕僚。在與民進黨合作的時代，柯文哲有綠營出身的謀士為其策劃，如今柯文哲最重要的幕僚就是他自己。比起第一次當選台北市長前，純粹從團隊來看，柯文哲反而更像個「政治素人」了。

（《聯合報》/《中時電子報》）