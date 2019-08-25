【2020大選】親綠營民調：蔡英文勝算高　 討厭排行榜韓國瑜第一

親綠營的「台灣民意基金會」昨日（24日）公布2020台灣大選最新民調。當中顯示，若現任總統蔡英文和高雄市長韓國瑜競爭，或是加上台北市長柯文哲「三強對決」，蔡英文均是勝算最高的一位。 此外，民調亦顯示台灣人對上述三位政治人物的感情熱度，蔡英文第一、柯文哲第二，韓國瑜則是殿後；「討厭排行榜」上，則是韓國瑜第一，蔡英文第二，柯文哲第三。

「台灣民意基金會」最新民調顯示，蔡英文在2020大選中的勝選最高。（資料圖片）

民進黨和國民黨早前已先後確定2020總統參選人，若無強力「第三選擇」出現，明年大選將是民進黨籍蔡英文與國民黨籍韓國瑜對決的局面。「台灣民意基金會」民調顯示，若只有蔡英文與韓國瑜競爭，52.1%民眾支持蔡英文，34.7%支持韓國瑜，12.4%尚難決定，0.9%不知道或拒答。

民調亦顯示，若台北市長柯文哲宣布參選，在蔡英文、韓國瑜和柯文哲「三強對決」情況下，有41.3%民眾支持蔡英文，28.7%支持韓國瑜，22.6%支持柯文哲，6.6%尚難決定，0.9%不知道或拒答。

換言之，不論明年大選出現藍綠二人競逐或三強對決的狀況，蔡英文都將領先居次的韓國瑜與第三的柯文哲。

民調的「討厭排行榜」上，韓國瑜第一，蔡英文第二，柯文哲第三。（資料圖片）

民調亦有研究台灣人對主要政治人物的感覺。對上述三人的感情熱度，蔡英文第一，柯文哲第二，韓國瑜殿後；在「喜歡排行榜」上，也是同樣的順序；在「討厭排行榜」上，韓國瑜第一，蔡英文第二，柯文哲第三。

針對總統蔡英文的施政，有四成五的人基本上贊同，同時也有四成五的人不贊同；贊同與不贊同的人比例相當。處理兩岸關係的表現上，有四成九的人對蔡英文三年多來處理兩岸關係的表現基本上滿意，但有四成五不滿意。

民調同時顯示，對於香港反《逃犯條例》修訂引發的示威運動，有五成三的人基本上同意「當香港人爭取民主自由時，台灣政府應給予香港人更多的支持」，但也有約三成九的人持保留的態度。