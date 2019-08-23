【2020台灣大選】「郭柯王」首同台　吳敦義：三人沒談政治有智慧

在台灣，外界關注，鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲和立法院前院長王金平會否組成「郭柯王」聯盟，挑戰國民黨參選人高雄市長韓國瑜及民進黨參選人現任總統蔡英文。 周五（23日），三人首度首度在同一個公開場面現身，出席「八二三砲戰」紀念音樂活動。對此，國民黨主席吳敦義表示，「郭柯王」當日沒有談政治，也不談選舉，都是很有智慧的人。

郭台銘（中）、柯文哲（右）和王金平（左）首度在同一個公開場面現身，出席「八二三砲戰」紀念音樂活動，三人比鄰而坐。（譚英瑛攝）

據台媒報道，出席活動當日郭、柯、王比鄰而坐，但入座後未有太多互動，僅彼此互相握手。三人其後一同在軍機前合照。活動結束後，柯文哲被問及三人是否確定正式結盟，他回應說，重點不是結盟了，重點是這個沒有符合台灣社會的需要，這只是一個開始而已。

傳郭台銘「報備參選」 吳敦義：要傷腦筋

吳敦義同一日接受傳媒採訪時則表示，八二三砲戰這天，人民最希望的就是不要有砲戰，希望和平穩定發展。因此他很欽佩郭柯王，因為三人都沒有講一句選舉的話，也沒有講到一句不和平的話。

對於有傳媒詢問，何時會找郭台銘談談，吳敦義透露，數星期前就已經請國民黨副主席郝龍斌去和郭台銘溝通，後者回應會談時間可能稍微晚一些。吳敦義表示，「我覺得緩一緩也好，因為總要長期思考，要做決定是要深思熟慮的，太倉促，時機也未必成熟」。

部分藍營支持者建議郭台銘能跟國民黨「報備參選」續戰總統大選。吳敦義表示，國民黨已經有提名人了，還再報備要傷腦筋。（資料圖片／聯合新聞網）

另外，有傳媒提及傳出郭台銘可能要「報備參選」，吳敦義說，「喔！這個就要傷腦筋了，因為國民黨已經提名人了，只有單獨一個，選總統只有一個能夠當選，只有議員選舉是多席次選的，那就有報備」。

至於郭台銘若報備參選，國民黨是否會批准。吳敦義說，「不要問這麼難的問題好不好？」，他又反問傳媒，「已經有提名人了，你覺得還再報備，這不是傷腦筋嗎？」

（中央社、聯合新聞網）