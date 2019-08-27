【金馬獎】陸退出引骨牌效應？傳Bvlgari、OPPO等多間贊助商撤資

8月7日，中國大陸宣布暫停陸片和大陸人員參加11月23日舉行的第56屆金馬獎，兩岸反響強烈。除了大陸電影及人員紛紛退出，許多港產片商亦表示將不再參加。 而日前更傳出多個常年贊助金馬獎的海內外品牌不再贊助2019年金馬獎，包括寶格麗（Bvlgari）、伯爵表（Piaget）、OPPO和長榮航空等。 不過長榮航空已否定有關傳言，強調將繼續贊助本年度金馬獎活動。

大陸「你好台灣網」官方微博發布金馬影展網站截圖，指網站中「贊助金馬」頁面上，已不見去年金馬影展的知名精品贊助商。（微博截圖）

近日傳出今年金馬影展有多家海內外贊助單位相繼撤出。大陸「你好台灣網」官方微博亦發布金馬影展網站截圖，指網站中「贊助金馬」頁面上，已不見去年金馬影展的知名精品贊助商，包括寶格麗（Bvlgari）、長榮航空、瑪莎拉蒂（Maserati）等。

對此，台灣傳媒人唐湘龍感慨：「此情此景讓人不勝唏噓。」國民黨前立委吳育升則說，民進黨和一些「台獨分子」的介入，讓台灣電影人的夢想付之東流，讓台灣影視產業呈現「骨牌效應」。但實際翻查該網頁，發現該網頁目前顯示的是正在台中市進行的「2019金馬經典影展：義大利電影課」主辦、合作與贊助資料。

金馬執委會對此表示，執委會舉辦的每一場影展，贊助機構不一定相同，而依照以往籌備金馬影展的工作進度，第56屆金馬影展與金馬獎的贊助合作仍在洽談中，將於9月中才會確認。長榮航空則表示，今年仍持續贊助金鐘獎、金曲獎、金馬獎等活動。

（綜合報道）