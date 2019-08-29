白宮請願網站現「購買台灣」連署　台外交部：台灣是非賣品

近日美國白宮請願網站上出現「購買台灣」的提案連署，呼籲美國政府與其買格陵蘭，不如買下台灣，這可以創造雙贏局面。 台灣外交部今日（29日）回應稱，台灣是非賣品，不可能被任何國家所購買。

近日美國白宮請願網站上出現「購買台灣」的提案連署。（網頁截圖）

一名網友於8月27日在白宮請願網站「We the People」發起「Purchase Taiwan」的提案連署。提案內容中寫道，台灣的地緣政治重要性很高，是美國印太地區戰略的一部分。提案也指，台灣地處自由世界對抗專制與壓迫的前線，台灣人和美國公民共享核心普世價值，包括民主、自由、人權以及法治，買下台灣能夠增進美國在亞太地區的安全利益，也可以保護台灣人免受共產主義影響，「與其購買格陵蘭，不如買下台灣，創造雙贏局面」。

截至29日下午2點左右，共有5百多名網民參與該提案的聯署。（網頁截圖）

台灣外交部發言人歐江安今日對此議題表示，美國也指台灣是「民主成功故事、可信賴的夥伴、是世界良善的力量」，台灣在印太戰略對於促進區域的自由、開放、穩定、繁榮，扮演不可或缺的角色。

歐江安又指，台灣是主權獨立的國家，擁有自己的政府、軍隊、對外關係行使能力，還有邦交國，並與100多個國家建立實質往來關係，不可能被任何國家所購買。

需10萬份簽名才能獲白宮回應

截至今日下午2點左右，共有5百多名網民參與該提案的聯署。根據規定，該提案必須在9月26日以前集齊10萬份簽名，才能獲白宮官方回應。

（綜合報道）