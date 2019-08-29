【系統故障】智能面板唔畀面？　蔡英文簽名才寫一半竟「卡住」

台灣總統蔡英文周三（28日）上午在台北南港展覽館出席Touch Taiwan 2019智慧顯示展覽會、智慧製造與監控辨識展覽會開幕典禮，並在展場參觀廠商展出的新一代智能面板。 不過在參觀過程中，蔡英文應廠商要求在大型智能面板上用觸控筆簽名留念，原本要簽上「加油！ 蔡英文」，不過卻在簽「英」字時，測試時正常的面板PID控制器故障導致寫不出來，最後只留下「加油！蔡艹」字樣。

蔡英文簽名寫到一半，面板故障導致無法寫完。（截圖）

據台媒報道，當時智能面板疑似「不給面子」，蔡英文只寫到「蔡艹」就無法繼續簽下去，不死心的她回頭嘗試好幾次，還讓廠商人員更換面板模式，但仍寫不出後面的「央文」，最後只得放棄簽名，往下一個攤位參觀。

被指購120吋8K大電視 總統府急澄清

報道指，上述面板的廠商今年在大尺寸8K面板，展出多款顯示應用，並首度展出全球第一部120吋8K電視。總經理表示，之前從客戶端得知，120吋8K大電視在中東一部要價新台幣1千萬元，但是在台灣只要300萬元（約合75萬港元），而且已經賣掉好幾部，尤其是在當日的展覽會上就賣出一部，買家就是總統府。

不過，台灣總統府隨後發聲明澄清指，蔡英文走訪廠商展場，公司代表向蔡英文介紹現場展示的120吋8K電視，並客氣表達適合在接待外賓時使用，蔡英文現場對於台灣科技創新走在全球頂尖表示讚賞，但總統府並無相關購置計劃。

（新頭殼、NOWnews）