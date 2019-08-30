【逃犯條例】黃之鋒陳浩天等被捕　蔡英文：香港情勢令人擔心

香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭，以及香港民族黨召集人陳浩天等人陸續遭香港警方逮捕。 在台灣，總統蔡英文今日（30日）就此事表態稱，香港的情勢令人擔心，「也再次提醒我們，民主自由何其珍貴。」她還說，堅實的國防戰力，就是確保國家主權、守護民主自由生活，最好的屏障。

稍早前，台灣總統府發言人丁允恭表示，香港所需要的，是對話溝通，不是鎮壓逮捕，他呼籲北京和香港當局以對話代替彈壓，謹守對香港人民自由民主與人權的承諾。

丁允恭還說，歷史證明，人類對自由民主的渴望，是無法以暴力強壓的，也呼籲香港政府秉持法治程序，保障香港人民應有的人身自由與法律權益。

另據《中央社》報道，黃之鋒原本預計9月初受光合教育基金會邀請訪問台灣，將拜會民進黨。

黃之鋒和周庭被警方拘捕。（資料圖片）

據此前報道，香港眾志今日在Facebook發帖，指香港眾志秘書長黃之鋒及成員周庭於今早被警方拘捕，同被押往警總扣查。

警方指，就6月21日有示威者包圍警察總部，有組織罪案及三合會調查科人員經深入調查後，今日上午展開行動，在香港仔拘捕一名22歲姓黃本地男子，涉嫌「煽惑他人參與未經批准的集結」、「組織未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」；以及在大埔拘捕一名22歲姓周本地女子涉嫌「煽惑他人參與未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」。兩人現正被扣留調查。

陳浩天。（資料圖片）

而陳浩天則是昨晚（29日）在香港國際機場出境過關期間被警察提出扣留。警方今早表示，有組織罪案及三合會調查科經調查後，29日晚上於機場拘捕一名29歲姓陳男子，在7月13日「光復上水」遊行期間涉嫌「參與暴動」及「襲警」，被捕男子現正被扣留調查。

（綜合報道）