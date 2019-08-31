【逃犯條例】台東華大學港生被控暴動罪　陸委會指願提供必要協助

就讀於台灣國立東華大學的一名李姓香港女生，因涉及8月29日九龍深水埗警署的示威抗議，在香港被捕並被控暴動罪。 東華大學校方今天（31日）請台灣教育部駐香港代表就近表達關切，校長趙涵㨗說，若需要他願到香港作保，盼李生能早日平安回台上課。 台灣陸委會表示，已立即責成香港辦事處瞭解情況，如李生或學校有進一步要求，將會提供必要的協助。

29日晚間，深水埗警署有示威者集結圍堵警署，並涉嫌以雷射筆照射警署內警員，之後警方執行驅散行動並拘捕18人，其中包括李姓女生在內的3人，被控暴動罪。

29日晚間警方曾逮捕多人。（資料圖片）

東華大學這學期港生約104人，校方今天接獲同樣在東華就讀的李生友人電郵，得知她被捕訊息，立即了解其他在校港生狀況，目前了解未傳出有其他人有同樣狀況。

東華大學表示，除了請台灣教育部駐香港代表就近關切，李姓僑生也已請律師處理。學校將進一步關切，會依據相關規定提供李姓僑生最大的關切，學校下週就要開學，希望李姓僑生能儘早獲釋，返校就讀。

台灣陸委會晚間表示，接獲教育部轉來訊息後，已立即責成香港辦事處瞭解。陸委會稱，據悉李姓學生已經委請律師，預計下週二在九龍城裁判法院提堂。

陸委會說，香港辦事處並已將相關情形通知李生就讀學校，若李生或東華大學有進一步之協處的需要，將會提供必要的協助。

陸委會還指出，倘未來仍有類似無法如期返台就學的情形發生，其香港辦事處及校方亦會予以協處。

（聯合新聞網）