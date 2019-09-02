【逃犯條例】台學生團體聲援被捕港生　陸委會港澳處長接收陳情書

就讀台灣國立東華大學公共行政學系的20歲李姓香港女生，因涉及8月29日九龍深水埗警署的示威抗議，在香港被捕並被控暴動罪。 台灣多個學生團體今日（2日）上午突襲香港經濟貿易文化辦事處，大喊「時代革命、還我同學去上課、爭取香港自由民主」等，並貼上抗議標語，下午則赴陸委會聲援，訴求李姓港生重返校園。陸委會港澳處長杜嘉芬出面接收陳情書。

台灣多個學生團體赴陸委會聲援。（多維記者／林君穎攝）

記者會由東華大學學生會長許冠澤、台灣學生聯合會、公民陣線、香港邊城青年等團體聯合召開。學生代表現場共同呼喊「台港學生共患難，我們一起去上課」、「保障港生受教權，立即釋放示威者，台港同學齊上課，共同爭取真民主」等口號，並向陸委會遞交陳情書。

陸委會港澳處處長杜嘉芬到場接收陳情書，並對學生被捕表達關切。她表示，民主自由是普世價值，以行動主張這些基本權利，應受到尊重，也是無罪的。

她呼籲香港政府尊重港人集會、遊行和言論自由，以對話解決糾紛，以和解取代拘捕，用公平妥適方式處理相關案件，讓學生回到台灣繼續完成學業。她又表示，將繼續與校方、教育部盡一切努力協助事件處理。

29日晚間警方曾逮捕多人。（資料圖片）

東華大學學生會稍早在Facebook發表聲明，指反修例運動以來，港人付出無數代價捍衛「香港價值」，甚至犧牲性命捍衛支撐著香港這個城市的核心價值——自由，並指中國將香港的自由、民主、人身保障等價值拔去。

但學生會又指，相信自由與民主是屬於這個時代的普世價值，亦是香港人所信仰的，因此將全力聲援李同學、撐香港的自由民主，「讓所有香港同學、所有愛好自由民主的人免於恐懼，平安回到自己的學校、回到自己的家庭」。