【台商遊港失蹤】曾轉發深圳軍營相片　陸委會向陸方詢問未獲回覆

台灣商人、屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居日前到香港旅遊，8月20日失聯至今逾2周。 據悉，李孟居在香港邊境要過關深圳時，曾上傳解放軍集結的照片給枋寮鄉長陳亞麟。 屏東縣政府發言人黃建嘉表示，縣長潘孟安已去電陸委會與海基會，要求釐清李孟居是否因香港反對修訂《逃犯條例》事件遭拘留。

屏東縣枋寮鄉公所鄉政顧問李孟居（右）8月18日隻身前往香港旅遊，在8月20日後就失去訊息。（聯合新聞網）

據《中央社》4日報道，台聯組織部主任、前立委周倪安及文宣部主任潘厚勛、新北市黨部副執行長黃錦庭等人當日上午前往陸委會遞交建言書，要求陸委會積極營救李孟居，同時也關心東華大學李姓香港僑生等人因為參加反對修訂《逃犯條例》行動被港府逮捕，影響回台就學。

陸委會港澳蒙藏處、法政處出面收下台聯建言書，強調政府持續關注此事。對於周倪安等人追問「李孟居目前下落何方」，陸委會法政處科長顏和慶表示，已透過相關管道向陸方詢問李孟居下落，陸方還沒有回覆。

台聯組織部主任、前立委周倪安（前排右）及文宣部主任潘厚勛（前排中）等人4日向陸委會陳情。（中央社）

台聯當日在遞交建言書的記者會上，也隔空向台北市長柯文哲喊話，要求主張「兩岸一家親」的柯文哲此時應該援救「柯粉」李孟居，公開要求大陸「放人」。潘厚勛說，李孟居是「柯粉」，是柯文哲的支持者。此外，台聯呼籲政府，提升旅遊警示層級，提醒赴大陸旅遊或出差民眾小心謹慎。

陳亞麟則指出，李孟居至今仍消息全無，他這幾天透過各種管道，希望能得知李孟居的消息。陳亞麟說，大陸的行政拘留是15天，8月20日到今天（9月4日）剛好15天，李孟居的親友希望明後天就能有消息，如果仍然音訊全無，「事情就嚴重了」。

陳亞麟8月29日晚間表示，他8月20日聯繫李孟居時，李孟居傳一張解放軍香港邊境集結照給他後就再也聯絡不上。（陳亞麟提供）

資料顯示，44歲的李孟居是台灣屏東信達光學儀器公司負責人，同時也擔任屏東枋寮鄉鄉政顧問。據其友人表示，李孟居對政治很有熱情，其個人Facebook上有很多和台灣政治人物合照，並經常轉發各種政治事件新聞，近期就轉發很多和香港反修例事件相關訊息。

8月18日，李孟居以遊客身分到香港，原定8月20日就要回台，8月27日再到印尼和陳亞麟會面，參加國際會議。不過8月20日當日李孟居向陳亞麟傳送一張深港邊境解放軍軍營的照片後便失蹤。

（中央社、聯合新聞網）