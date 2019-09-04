【逃犯條例】黃之鋒籲台灣修難民法　台網民分析：蔡英文騎虎難下

香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉等人到訪台灣，拜會民進黨與時代力量，並出席活動，呼籲台人支持香港反修訂《逃犯條例》示威者。 黃之鋒公開呼籲台灣修訂「難民法」，也盼台灣政府給予香港示威者更多實質協助。不過，台灣使用人次最多的網路論壇之一的「批踢踢實業坊」（下簡稱「批踢踢」），不少網民對修訂《難民法》持負面態度，有人分析認為蔡英文騎虎難下；國民黨籍立委林奕華亦召開記者會，批評蔡英文只靠香港問題「撿槍」， 籲黃之鋒「不要被民進黨騙了」。

有台灣網民分析，蔡英文在《難民法》的問題上騎虎難下。（PTT）

《香港01》記者搜索發現，有台灣網民在「批踢踢」上討論修訂《難民法》，但普遍持有負面態度。在討論版面「難民法小英是不是騎虎難下了」，版主形容黃之鋒「不給面子」，真的想要找蔡英文庇護政治難民，但蔡英文只會「嘴炮」，只能「說給人家聽」，知道收了香港示威者，「台灣麻煩就開始了」，可是不收，「炒作出來的票可能又要沒了」。

而在底下的討論，有人直言台灣人並不真正關心香港人；有人指「全收是不可能的」；有人分析道，重點是通案處理有安全疑慮，不是過不過的問題，重點是標準怎麼制訂，配套怎麼配合，如何在不危及台灣安全下收留港人；也有人稱：「我賭蔡英文不可能修啦，沒好處又沒票。」

而在另一個討論版面中，版主直指黃之鋒不會察言觀色，「人家說要聲援香港只是講講、精神支持而已......還信以為真。」又稱「不要怪台灣歧視香港人，台灣不歡迎難民，任何國家都是。」有人回覆時反問「憑什麼要台灣修難民法啊？」「台灣有什麼理由用税金養香港人?」

林奕華批評，蔡英文不能只靠香港問題「撿槍」，獲取政治利益。（資料圖片）

國民黨立委：蔡英文只靠香港問題「撿槍」

另一方面，國民黨籍立委林奕華今早召開記者會，自稱曾兩度發文詢問陸委會有關港澳人民因政治因素向台灣請求必要援助之措施，但陸委會回答猶如「鬼打牆」，只在法條上打轉，無法說明援助辦法、裁量標準、人數上限等具體機制。

林奕華批評，蔡英文不能只靠香港問題「撿槍」，獲取政治利益，也必須完備機制，給予港澳人士必要的援助保障。她又反駁蘇貞昌所言「目前法律機制已完備」，稱但如果台灣法律機制已完備，「為何黃之鋒在投書裡面，還要希望有機制」，又呼籲黃之鋒「不要被民進黨騙了」。

早前報道，對於會否修訂《難民法》，蘇貞昌回應稱，會依據「現有的機制」做最好的應用，台灣「相關的法律機制」都依照目前運作完備自如。陸委會則表示，「港澳關係條例」等對「政治庇護」與居留有明文規定。