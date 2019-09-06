【2020大選】國民黨智庫民調：民眾黨支持率躍居台灣第三大黨

據聯合新聞報道，台北市長柯文哲成立台灣民眾黨要強攻立法院席次，近期更頻頻放話尋求鴻海創辦人郭台銘脱離國民黨參選總統，影響力備受關注。 國民黨智庫今天（6日）公布最新民調，8月才成立的民眾黨政黨支持度已達8.2%，支持度已躍居台灣第三大黨。

據民調顯示，目前國民黨獲27.8%支持度排名各政黨第一，其次則為執政的民進黨獲24%支持度，第三就是民眾黨。至於近來內鬨不斷的時代力量，政黨支持度仍有4.7%維持第四，明年不分區立委選舉仍有希望。

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨到9月5日滿1個月，劍指立法院目標正逐漸成形。（中央社）

而原第4大黨的親民黨，歷經一國兩制爭議與民眾黨創黨衝擊，支持度僅剩0.8%，比同樣系出藍營的新黨獲1%支持度還低。而前總統陳水扁支持的喜樂島聯盟，民調顯示也僅有0.1%支持度，明年選情難樂觀。

民調對蔡政府施政表現，總體雖42.9％民眾正評，但負評更達50.0％。以政黨別來看，國民黨支持者對蔡政府施政負評大於正評，民進黨與時代力量支持者則多數肯定蔡政府表現。而民眾黨支持者對蔡政府施政表現，有57.7%負評，肯定僅36.5%。

至於是否支持蔡政府連任，不願意支持民眾達45.5％，壓過38.1％支持民眾。以政黨別分析，民進黨與時代力量支持者都壓倒性多數表態挺蔡，國民黨支持者則逾九成反對蔡連任。民眾黨支持者也有59.5%民眾反對蔡連任，僅有16.3%民眾支持。

國民黨智庫這份民調，委外以隨機抽樣的家戶電話民調方式，於8月26至9月2日進行，有效樣本數1070份，在95%信心水準下，誤差值約正負3%。