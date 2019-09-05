【2020大選】郭台銘將赴美晤特朗普　郭幕僚：他可以直達白宮

早前有消息指，鴻海集團創辦人郭台銘可能以無黨籍身份參加2020台灣大選。台北市長柯文哲亦指，郭台銘可能會在10月訪美，並與美國總統特朗普會面。疑為選舉「鋪路」。 對此，郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今（5）日證實，他們正在努力安排時間，讓郭台銘去美國走一趟。她又指，郭台銘可以直達白宮，所以在台美問題上，應該是滿能直接解決的人。

蔡沁瑜表示，郭台銘美國行將會跟特朗普會面。（資料圖片）

蔡沁瑜今日受訪時表示，郭台銘的確會去美國走一趟，因為在特朗普眼中，郭台銘是一個「滿重要的朋友」，另外威斯康辛州的投資項目在明年5月就會完工，他到時候會一起剪綵。

蔡沁瑜指出，這段時間雙方也一直保持密切聯繫，形容郭台銘跟美國白宮的溝通管道不用透過AIT（美國在台協會），可以直達白宮，「所以在台美問題上，郭台銘應該是滿能直接解決的人。」

蔡沁瑜也證實，郭台銘美國行將會跟特朗普會面，「那邊一直都在邀約，但時間一直談不攏，盡力安排時間過去走一趟。」

否認「向特朗普報告參選」

針對柯文哲說「郭台銘是要去向特朗普報告參選」，蔡沁瑜反駁道，（參選）是不需要報告的，「台灣的選舉關美國什麼事？為什麼要去跟美國報告？這個思考很奇怪，包括之前傳出來說要去跟國台辦報告、跟美國報告，他認為台灣自己要思考一下，自己的總統大選，為什麼要自我矮化。」