【逃犯條例】台灣情報單位：並未實際介入香港局勢　港據點早撤站

反修例風波爆發以來，大陸方面多次指美國及台灣等介入香港事務。台媒《聯合報》今日（8日）的報道引述台灣情報單位的消息，指台灣各階層情報單位在港據點早於十餘年前即已撤站，台灣情報體系並未實際介入香港局勢。

大陸方面多次指台灣介入香港事務。國台辦發言人馬曉光8月19日稱，民進黨當局公然聲稱為犯罪份子提供庇護，讓台灣成為「避罪天堂」，亦破壞香港特區的法治。（資料圖片）

報道指，相關單位披露，在兩岸情報戰最熾熱的年代，台灣情報人員確實頻繁出入大陸。台方至今保有六四天安門事件完整的行動誌，紀錄情報人員當年深入天安門現場掌握形勢、營救民運人士的過程，至今未解密。但近廿年隨著失事者眾，尤其劉連昆案後，中共動輒曝光台方情報人員身份，台方情報來源逐漸自人員情報轉為訊號情報，已鮮少派情報人員直接進入大陸活動。

相關單位又指，90年代劉連昆案後，台灣情報單位香港站即已撤站，香港已沒有情報人員活動，加上中共在各地通關口岸部署人臉識別甚至步態識別監控系統，又在各地建設人臉識別系統的攝像頭，威脅情報人員安全，情報人員一旦遭中共公布或標註身份，為考量安全，只能全數返台，無法再部署運用。

中國大陸近年來在各地建設人臉識別系統「天網工程」。（網絡圖片）

相關單位稱，台方情報人員目前雖仍接受跳傘訓練及野外求生訓練，但滲透戰術訓練不足，偷渡風險太高，執行人員情報任務仍靠身份掩護出入敵境為多。

在90年代，解放軍少將劉連昆被台灣軍情局策反，在台海危機事件中向台灣提供情報。（網絡圖片）

據資料指出，台灣軍情局在上世紀90年代策反原解放軍總後勤部軍械部部長劉連昆少將，劉連昆泄露的最為重要的情報，是1996年第三次台海危機時，解放軍台灣海峽軍事演習的全部計劃，特別是解放軍所用導彈是「空包彈」等絕密內容。1999年3月29日劉連昆在北京被逮捕，被解放軍軍事法院以間諜罪判處死刑；

（《聯合報》）