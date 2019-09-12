【2020台灣大選】郭台銘親撰退黨信：做翻轉中華民國命運的大事

台灣鴻海集團創辦人郭台銘今早（12日）透過幕僚宣布，即日起退出國民黨。郭台銘幕僚下午4時前往國民黨黨部代為辦理退黨程序，並提交郭台銘親筆所寫的退黨聲明，聲明有2頁，郭台銘用心書寫，字體工整，顯示他對退黨決定相當慎重。

郭台銘親自撰寫退黨信。（聯合新聞網）

永齡教育慈善基金會副執行長蔡沁瑜原先預計代表郭台銘要赴國民黨八德路中央黨部，後更改至中正區黨部辦理相關手續。郭台銘辦公室還提供郭本人親自書寫聲明的照片。

郭台銘在約723字的聲明中指出，對於無法繼續與國民黨並肩作戰感到惆悵，但自己正在做一件將翻轉中華民國命運的大事。他表示，經過數月來的初選過程，他深刻體會到黨魂消失的嚴重，無法撼動現有國民黨的分贓與腐朽文化，又指但願他的離開能加速國民黨的改造與重生。

郭台銘聲明全文：

此時此刻發布退黨聲明，我並非沒有掙扎。

在情感上，無法繼續與國民黨並肩作戰，感到有些惆悵。但在理智上，我知道我正在做一件對的事，一件將翻轉中華民國命運的大事。

台銘自幼生長在忠黨愛國的警察家庭，一生最佩服的人是國父孫中山先生，三民主義就是我的政治信仰。蔣經國先生的「計利當計天下利，求名當求萬世名」信念，更是台銘處身立世的座右銘！台灣能寧靜走到今天的民主，創立令人讚歎的經濟奇嘖，更要感謝這位無私有遠見的領由、拚經濟、拼解除戒嚴、開放兩岸和平交流。但經國先生若地下有知，應該會對今天遠離民心，失去理想的國民黨非常痛心。

七次的總統大選、三次的政黨輪替，事實證明，藍綠兩黨都不能帶給台灣人民希望。我對國民黨的初心並沒有改變，歷任的黨主席都可以作證，這些年來台銘是如何一無所求、無怨無悔的死忠支持國民黨。

國民黨存在的價值在於實踐治理國家的理想及目標，而不僅在於抵禦民進黨，更不該成為個人利益及權利分贓的平台。台銘今年四月十七日在國民黨中常會發表重回國民黨宣言的初衷，充滿對一個百年政黨革新向上，以人民利益為第一優先的期待，我衷心盼望喚回國民黨的黨魂，重塑國民黨的榮耀，使得更多年輕世代已加入國民黨為榮。

有句西諺：一個雞蛋從外面被打破只是一個生命的結束，若它被內部孕育的力量打破，則是一個生命的誕生。

經過數月來的初選過程，與國民黨的互動，我深刻體會百年政黨改進的艱辛，與黨魂消失的嚴重，但我失望了。儘管我相信目前仍有許多黨員同志選擇留在國民黨內，為孕育國民黨重生而奮鬥，但我發現我個人的努力，也撼動不了現有國民黨的分贓與腐朽文化。

結束了。

離開了。

揮揮衣袖不帶走一片雲彩。

但願我郭台銘的離開能加速國民黨的改造與重生。

祝福國民黨

謝謝大家

郭台銘敬上 9.12.2019