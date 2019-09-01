【2020台灣大選．觀察】郭台銘若出來參選　誰會是最大贏家？

台灣政壇流傳郭台銘將可能於9月份正式宣布參選2020總統，雖然郭台銘本人根本沒有證實這個傳聞，但媒體幾乎已經認為郭台銘有非常高的機率參選。那郭台銘若出來參選，誰會是最大贏家？ 撰稿：施學庸

對於民進黨而言，郭台銘假若真的參選，將嚴重衝擊到泛藍陣營的選情，自然對於民進黨蔡英文的選情有大大的助益，甚至也可能因為郭台銘和台灣民眾黨的合作關係，連帶影響立委選舉，使得民進黨佔到「漁翁得利」的好處。因此，直觀來說，都會認為倘若郭台銘真的脱黨參選，則蔡英文和民進黨或許是最大贏家。

台北市長柯文哲（圖）31日表示，若郭台銘不選總統，他就要找親民黨主席宋楚瑜提名他，「那只是說if（假如），這應該不會發生」。（中央社）

此外，親近國民黨的人士普遍認為，除了民進黨之外，另一個大贏家必然是柯文哲。由於柯文哲在無法接受「菜包和草包」的情況下，認為需要有第三勢力出來競逐，而郭台銘若願意「自投籮網」，則柯文哲就不用揹着「落跑市長」的惡名投入2020總統大選中，並且能夠「隔山觀虎鬥」地全心投入立法委員選舉，爭取成為立法院中的「關鍵少數」政黨。

而這也引發許多國民黨員和支持者對於柯文哲的不滿，認為原本藍營的好大局面都被柯文哲給破壞掉。例如，在2014年和柯文哲競爭台北市長的連勝文就認為「柯文哲是2020的最大罪人，跟蔡總統勾結是藍營的臥底，想裂解藍營，好讓蔡總統支持他選2024」，當然這樣的「陰謀論」說法也遭柯文哲本人否認，反批連勝文「偵探小說看太多」。

郭柯王聯盟傳聞已久，圖為柯文哲（左）、鴻郭台銘（中）、王金平（右）8月23日在台北八二三砲戰紀念公園，同台出席八二三砲戰紀念音樂饗宴，互相握手合影。（中央社）

不過，即便郭台銘尚未做出最終決定，但媒體「樂此不疲」地「拱」郭台銘出來參選的現象的確是存在。而這可能的原因有二點，首先，郭台銘的話題性十足，而且郭台銘倘若真的參選，除了讓媒體的報道和討論能更加多元化，也會讓2020總統大選的熱度再度加温。

此外，台媒傳出郭台銘在參加國民黨黨內初選時，就已經花了將近4億元新台幣（約1億港幣），不過先前郭台銘幕僚曾向媒體透露說不超過1億元，而其中有大部分是用於宣傳和廣告經費。因此從獲益來說，郭台銘參選也能讓媒體廣告收入增加，因此媒體自然樂見其成。換言之，假若郭台銘參選，媒體也藉由獲取收視率和廣告收益成為其中一位贏家。

柯文哲認為郭台銘參選將有望改造2020大選的選舉氛圍，蔡英文和韓國瑜必須進行公共政策的辯論和說服，讓2020選舉跳脱出意識形態的對決，而回歸到最基本的理性務實。（資料圖片）

郭台銘假若參選，還有誰可能是潛在贏家呢？柯文哲在8月28日接受台灣網紅「館長」陳之漢專訪時，將為何希望第三勢力出來的原因說得更加明白。柯文哲認為，如果只是藍綠對決的話，這場選戰將不可避免地成為「泥巴戰」，變成「恐懼」和「仇恨」的對決，而柯文哲認為最終將由鼓吹「芒果乾（即亡國感）」的蔡英文獲勝。而柯文哲樂觀地認為一旦郭台銘加入戰局，則蔡英文和韓國瑜必須進行公共政策的辯論和說服，讓2020選舉跳脱出意識形態的對決，而回歸到最基本的理性務實，而這或許就是柯文哲口中所謂的「希望」。

換句話說，柯文哲認為郭台銘參選將有望改造2020大選的選舉氛圍，而充分的公共政策和議題辯論才能使得台灣民眾有機會在未來持續檢視政治人物，真正成為的「最大的贏家」。相形之下，如果民眾只是基於「恐懼」或「仇恨」而選出來的總統人選，最終民眾也只能責怪自己為何「含淚投票」。

柯文哲或許點出了民主選舉做為結果論的弊端，也嘗試去說明重要的其實是民主機制中讓民眾參與公共政策討論和制定的過程，藉此培養民眾關心公共事務的熱情。

或許可以用柯文哲所謂的「超越藍綠不是要消滅藍綠」做為例子來解釋，就是藍綠的意識形態是台灣社會既定的現象，但如何在肯定社會存在藍綠的意識形態的前提下，進行社會公共政策和重大議題的務實討論和制定，才能使得這群雖然沒有「共同過去」的民眾，能夠邁向共同的未來。