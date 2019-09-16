【逃犯條例】遭港組織指控冒名募款　台灣基進黨駁：沒拿錢還倒貼

據此前報道，自7月1日有示威者衝入立法會大樓以來，有部份示威者到台灣尋求庇護，其中部份人被台灣基進（基進黨）等在野政黨接待，而基進黨近段時間以來也一直呼籲台灣人關注香港反修例運動。 不過，基進黨昨日（15日）被香港民權抗爭（HKCRA）組織指控冒用名義公開募款，HKCRA還宣布從此與基進分道揚鑣，不再有任何合作關係。 台灣基進當晚對此回應指，該組織「從未拿取一分一毛」，今天（16日）更公布戶口明細，指戶口內的新台幣2萬元是基進開戶存款，過程遵守台灣法律，「斂財」是子虛烏有。

香港民權抗爭（HKCRA）昨在Facebook發文表示，該組織發文澄清沒有募款的文章，於1小時內被離奇迅速刪去，查證後發現是由台灣基進黨李姓成員，在未經溝通的情況下，利用先前給予過的專頁編輯權限擅自刪除澄清文章。

該組織說，經與基進聯絡人溝通後，「他們承認未經我們同意下，聽由一名不明人士、與民權抗爭無關的『朋友』，擅自利用本組織以及支援義士的名義進行籌款。」因此宣布由基進黨在台灣註冊的「香港民權支援協會」所有動向及工作，從今以後均與HKCRA組織及兩位發言人楊逸朗、鄭偉成無任何關係。

同時，HKCRA還奉勸盜用該組織之名、唆擺基進黨及利用「香港流亡義士」來騙取資金或任何援助及達到任何目的之不明人士，勿再做出「吃人血饅頭」、「發國難財」等小人卑劣的行為，「這可能已經觸犯了香港及台灣兩地的法例，請有關人等及早懸崖勒馬。」

台灣基進秘書長陳信諭。（聯合新聞網）

對此，台灣基進15日深夜發聲明表示，多年來透過各種管道無償支援香港抗爭者「從未拿取一分一毛」，對於遭到指控「冒名募款」感到十分驚訝與遺憾，台灣基進從未也無意利用此事件獲得一毫一分。

台灣基進表示，協會成立之初是為協助港人在台自助與自我組織之計劃，期許台灣能成為香港的「大後方」，「如同當年台灣獨立運動在美日台灣人的協助下，香火得以延續。」又指有愈來愈多港人上門求助，但礙於政黨日常營運已無多餘經費，實在無法負擔所有來求助的香港人短期房租與生活費所需，才出現「協會募款、支應香港」的提議，強調款項將全數作為香港救援時使用，會清楚標明收支。

基進黨秘書長陳信諭今天（16日）在台灣基進高雄黨部開記者會，說明「高雄市香港民權支援協會陳奕齊」是於9月11日在郵局開設的劃撥帳號，他提出資料顯示，目前戶口餘額還是2萬元，不過事後該黨已在今日關閉戶口。

陳信諭又指，從相關證明文件可以百分之百證明台灣基進不只沒有「中飽私囊」的意圖與行為，更倒貼新台幣2萬元。

（綜合報道）