【2020台灣大選】郭台銘聲明：不參與2020連署競選總統

綜合台媒報道，鴻海創辦人郭台銘終於做出最後決定。明天（17日）是獨立參選總統的申請最後期限，郭台銘今晚通知幕僚群，明天不會去登記參選。郭台銘並發布聲明向支持者道歉，表明不參與總統選舉，但不會放棄參與政治事務。

根據台灣中選會選舉時程，未獲政黨提名的獨立參選人，須在明天（9月17日）申請截止日前，向中選會申請為總統選舉被連署人。

國民黨主席吳敦義早前強調，會盡一切努力，希望郭台銘能夠回頭。（資料圖片）

國民黨稍後發布新聞稿表示，感受到郭台銘國際級企業家的高度與氣度。國民黨一直堅信郭董會在關鍵時刻做出一個最佳且有利中華民國的抉擇。

新聞稿中指出，懷著忐忑不定的心情終於落下，紛紛擾擾已經落幕，應該放下過去，向前看。國民黨黨同志必當團結一致，全力輔選總統與立委參選提名人，總統勝選，立委達到60席目標，重返執政，撥亂反正。

不過《聯合新聞》發表評論指出，郭台銘「一句不參與連署競選總統」，看似不選總統了，但17日只是獨立連署競選總統的截止日，遲至11月之前，郭台銘若要選總統，還是可以透過政黨推薦參選。郭的聲明是否代表與2020總統選舉就此絕緣？政治永遠充滿各種可能性，不到最後關頭，誰都不敢說不可能。

據了解，柯文哲雖已成立台灣民眾黨，但該黨不符合推薦政黨資格，可推薦總統候選人的政黨，除了國民黨與民進黨以外，還有時代力量和宋楚瑜的親民黨。

郭台銘聲明：不參與2020連署競選總統。（資料圖片）

郭台銘發布聲明：

人生充滿著各種大大小小的決定。

有些決定很容易，有些決定很困難。

我一直在思考：什麼是真正的承擔？

一肩挑起是承擔？又或者，放下才是真正的承擔？

我參選總統的初衷，是希望能夠帶領台灣社會齊心拼經濟，但投身選戰以來，我看到的卻是一些政治人物為了私利，挑起階級、仇恨、對立等民粹，那麼，這些會因為我義無反顧的挑起責任而終結嗎？抑或是需要我放下才可能拉回走偏的旋律呢？

不是因為任何人的勸說與影響，而是因為我再三思考之後，希望讓社會在關注國家領導人的選擇時，能夠回歸理性思考與政策層面的討論，於是，我決定不參與2020連署競選總統。

也因此，我要向期盼我出來參選的好朋友們深深一鞠躬，表達我最誠摯的歉意：「對不起，我讓你們失望了！」

我知道這個決定會讓很多支持者難以接受，雖然參與政治到現在才短短的時間，但大家的熱情我都感受到了，尤其，當我聽到一些支持者即使遭到言語霸凌也仍然堅定支持我時，更是讓我感到心疼與感謝。

因此，我除了要對支持者表達最誠摯的歉意之外，也要對大家說聲「謝謝你們」，感謝大家一直以來對我的支持與愛護。

這幾個月來，我有機會能夠跟各行各業的朋友接觸、談心，讓我更清楚知道能夠為眾人服務是一件快樂又有意義的事情，因此，雖然不參與總統選舉，但並不表示我放棄參與政治事務。我會持續積極推動我所提出的政策，也期盼能夠有更多有理念的朋友願意一起為台灣繼續努力，讓台灣有著和平、安定、經濟與未來。

而這陣子以來，無論是對我的抨擊，或是對我的肯定，我也都會或反省、或珍惜的，將這些化為我人生路上更豐富的養分。

我依然是永遠的中華民國派。

當中華民國需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在。