【2020大選】郭台銘爭取沙特調降簽證費？　台外交部：全球性調整

被指有意參加2020台灣總統大選的鴻海創辦人郭台銘早前赴中東訪問，因認為沙特阿拉伯的簽證費用太高，便對皇室成員表達降價意願。

沙特阿拉伯駐台灣辦事處今日（16日）證實，即日起對台灣人申請沙特阿拉伯單次入境商務簽證，費用由500美元降為81美元。郭台銘辦公室表示，郭台銘對於能在這麼短的期間內，成功為台灣人爭取到降低去沙特阿拉伯商務考察的成本，感到欣慰，也對沙特阿拉伯的行政效率留下深刻印象。

不過，台灣外交部晚間回應，沙特是全球性調整各國人士的各類簽證費用，包括朝覲、商務及探親等簽證種類，均予以調降。

郭台銘早前赴中東訪問，圖為郭台銘與全球最大石油企業沙特阿美主席法利赫合照。（郭台銘Facebook）

郭台銘早前應沙特阿拉伯高層的邀請前往訪問，當時就認為該國簽證費用高昂，一般人沒辦法負荷。郭台銘幕僚表示，他和皇室見面後，對方當場承諾，「如果未來郭台銘有機會為中華民國服務，沙特阿拉伯會把簽證費降到80美元」。

郭台銘訪中東。（郭台銘辦公室提供）

郭台銘辦公室指，郭台銘認為沙特阿拉伯是世界上最主要的石油產地、也是最重要的石油輸出國，而石化工業是台灣非常重要的經濟支柱，但因環保問題及各種因素，使石化產業在台灣的生存愈來愈困難；因此，為了產業的永續發展和奠定百年發展的基石考量，特別用他個人的影響力與人脈，和沙特阿拉伯高層建立起直接聯繫的管道。

（《聯合報》）