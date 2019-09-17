【台所斷交】俠客島：只要民進黨還在台上　台灣早晚「零邦交」

據中央社報道，所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）昨日（16日）召開內閣會議，決定中斷與台灣的外交關係，與中國大陸建交。所羅門與台灣在1983年建交，是台灣在南太平洋的最大友邦。目前台灣邦交國數量降至16個。 大陸官媒《人民日報》海外版旗下公眾號俠客島今日（17日）發表評論文章，引述「台北一個朋友的表態」指，「民進黨當局這麼作下去，會繼續失去現有的『邦交國』，直至可能淪落到『零邦交』的境地。因為蔡英文是最好的助攻員。」

針對台所斷交，蔡英文表示台灣不會屈服。（洪嘉徽攝）

文章稱，兩岸關係不好，挾洋自重、暗「獨」動作不斷，自然強化大陸統一決心和國際一中格局。大陸的影響力早就今非昔比，一中原則更是在國際上深入人心。可以預見的是，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部份」，這句話將很快出現在中所兩國建交的聯合公報裏。

文章又指，民意是最好的證明，執政聯盟黨團會議表決結果顯示，與會的33人中有27票支持所國邦交轉向，0票反對，6票棄權。「中國已經是世界第二大經濟體，順應國際共識，又機會多多，何樂而不為？」

文章續指，有趣的是，這份投票是在台灣找外援、美國「拉偏架」的情勢下做出，去年美國國會和行政當局多次發聲，警告與台灣斷交的那些國家可能失去華盛頓的援助，甚至受到美方制裁。這次台灣政府亦未少請美方出面說話，但結果該來的還是會來，「在一中原則成為國際共識的大氣候下，誰逆勢而動都沒有用。」

吳釗燮因所羅門群島斷交一事向蔡英文請辭。台灣總統府昨晚指出，所有外交部的第一線同仁都已經盡最大的力量，努力到最後一刻，因此，沒有辭職的問題。（洪嘉徽攝）

文章指出，不出所料，這次台灣政府又造輿論，拿「金援」說事。把正常合作說成利誘以便「甩鍋」，這是台灣某些政客和傳媒的特長，用金援拉攏「邦交」，這本是當年財大氣粗的台灣政府的特長。

文章認為，台灣政府真正想遮掩的事實，是多米諾骨牌效用。所羅門群島所屬的南太平洋是台政府維繫「邦交」的重地，地處海上絲綢之路的戰略要沖。台灣政府緊張，一是怕「邦交」繼續流失，「外交」成績清零無法交代，二是怕新南向政策失去立足點，變成徹底的「難向政策」。

文章反問道，馬英九在台上8年，兩岸為何相安無事？如今這個局面，既是國際大氣候決定的，也是兩岸小氣候導致的。兩岸關係陷入冰點，蔡英文政府要反躬自省。如果不思改善之道，否定「九二共識」，一再拿大陸因素作為對外關係失利的藉口，恐怕後續還會一而再再而三出現類似局面。

對於台灣外交部長吳釗燮表態要負政治責任，文章說，雖然吳釗燮（政治立場）「綠的很」，但要他負全責確實不公。如同台媒所言，唯有先處理好兩岸互信，才能打開台灣的「國際空間」。倘若蔡政府還執迷不悟，更多的「外交危機」將隨之而來。